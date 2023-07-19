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Зверский удар по Одессе: появилась реакция Минобороны РФ

В ведомстве Шойгу отчитались, что в результате ночного удара по Украине все цели поражены

сегодня, 14:48
Автор:
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Кравцев Сергей
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Оборонное ведомство страны-агрессора не скрывает свою причастность к ракетному и дроновому удару по югу и центру Украины. Минобороны РФ заявляет, что ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования.

Зверский удар по Одессе: появилась реакция Минобороны РФ

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

В ведомстве Сергея Шойгу отмечают, что удар был нанесен по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе города Одесса, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области.


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Уже традиционно оккупанты отрапортовали, что все назначенные объекты поражены, цель очередной атаки достигнута.

Отметим, в ВСУ считают, что российские захватчики в ночь на среду, 19 июля, нанесли удар по югу Украины, чтобы максимально усложнить ситуацию на этой части фронта.

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