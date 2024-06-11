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Зрада на саммите мира: журналисты узнали, чего не будет в финальном коммюнике

Участники саммита не будут призывать к немедленному выводу российских войск и восстановлению территориальной целостности Украины, сообщает швейцарский телеканал NHK

сегодня, 12:36
Автор:
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Ткачик Олеся
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Швейцарский телеканал NHK со ссылкой на текст финального коммюнике Глобального саммита мира, который есть в распоряжении редакции, сообщает о том, что участники не будут призывать к немедленному выводу российских войск с территории Украины.

Зрада на саммите мира: журналисты узнали, чего не будет в финальном коммюнике

Саммит мира

Журналисты подчеркивают, что такой вариант заявления связан с позицией некоторых участников из Азии и стран Ближнего Востока.

По информации телеканала, в коммюнике упомянут только три из десяти пунктов "формулы мира" президента Владимира Зеленского. В частности, речь будет идти о безопасности атомных электростанций, о продовольственной безопасности, а также об освобождении всех пленных и возвращении украинских детей с территории РФ домой.

То есть, подчеркивают журналисты, в итоговом заявлении никоим образом не будут упомянуты ни вывод российских войск, ни восстановление территориальной целостности Украины.

Более того, добавляют швейцарские журналисты, в проекте финального решения участников саммита отмечается, что все стороны должны принять участие в достижении мира. Кроме того, там подчеркивается важность участия РФ в дискуссиях по этому поводу.

По данным дипломатических источников телеканала, остальные пункты из предложенной Киевом "формулы мира" были намеренно исключены из проекта. Указывается, что они не были учтены, поскольку они не соответствовали позиции отдельных стран, заинтересованных в дальнейшем сотрудничестве с Россией.

Впрочем, как подчеркивают журналисты, финальное коммюнике участников саммита еще может измениться.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что значимость Глобального саммита мира капитально снизилась .




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Источник: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/20240611_06/
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