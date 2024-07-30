«Золотые самолеты»: стало известно, сколько будет стоить Украине использование F-16

Число самолетов F-16 в Украине влияет на стоимость их обслуживания, заявил в эфире Киев 24 авиационный эксперт Богдан Долинце. При этом он подчеркнул, что "час полета каждого самолета – это достаточно дорогое удовольствие".

F-16

По словам авиационного эксперта, стоимость использования F-16 является одной из самых низких в мире при условии, что этих самолетов большое количество. Например, говорит он, час полета F-16 стоит до 5,5 тысячи долларов, но это для стран, имеющих флот из сотен таких самолетов.

Он добавил, что если на начальных этапах у Украины будет только десятки таких самолетов, стоимость полета может вырасти в 3-4 раза. Кроме того, следует учитывать, что стоимость боеприпасов тоже очень высока. По его словам, если говорить о ракетах большой дальности, например, AIM-120 AMRAAM, то их стоимость может достигать 1 миллиона долларов при дальности поражения до 180 км.

Долинце также добавил, что более дешевые образцы ракет, например, AIM-9 Sidewinder, часто используемые для противовоздушной обороны, имеют дальность поражения до 22 км. То есть, говорит эксперт, стоимость ракет зависит от типа и модификации и может составлять от нескольких сотен до 500 тысяч долларов в единицу. Итак, подытожил он, это очень дорогие виды вооружений.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина надеется использовать в бою самолеты F-16 уже в этом году, но за неимением подготовленного персонала сможет задействовать не более десяти истребителей. Известно, что Украина планирует использовать F-16 с мощными системами радиоэлектронной борьбы и различными вооружениями вместе с западными системами ПВО, такими как Patriot, чтобы расширить зону опасности для российских пилотов. Эти самолеты также усилят защиту украинских городов и критическую инфраструктуру от ракетных и беспилотных атак.



