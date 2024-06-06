Известный украинский писатель и активный общественный деятель Сергей Жадан объявил о своем вступлении в ряды 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия". Его примеру последовал и Евгений Турчинов, участник музыкальной группы "Жадан и собаки", который также присоединился к обучению в той же бригаде.

Знаменитый украинский музыкант вступил в ряды ВСУ

"Вступил в ряды 13 бригады НГУ "Хартия". Прохожу военную подготовку. Служу украинскому народу", — написал Жадан.

Сергей Жадан, родившийся 23 августа 1974 года в Старобельске, Луганской области, давно зарекомендовал себя не только как талантливый литератор, но и как человек, неизменно стоящий на страже интересов Украины. Участник харьковского Евромайдана, основатель благотворительного фонда, он активно участвует в жизни страны, обеспечивая поддержку образовательных и культурных инициатив.

С началом полномасштабного вторжения российских войск в Украину Жадан не оставался в стороне: он активизировал свои усилия по сбору средств для армии, организовывал благотворительные концерты, направленные на поддержку Вооруженных Сил Украины. В своем Facebook Сергей написал, что принял решение служить украинскому народу, проходя военную подготовку.

Интерес Жадана к мобилизации стал известен еще в марте текущего года, однако тогда он не подтвердил эти данные, предпочтя воздержаться от комментариев.

Напомним, что знаменитый блоггер и автор популярного канала Geek Journal Алексей Шкробинец, известный также как Тайлер Андерсон, принял решение мобилизоваться в Вооруженные силы Украины. Эту новость он объявил на своем канале, подчеркнув свое понимание важности личного вклада в обороноспособность страны.

Ранее "Комментарии" писали, что родители, имеющие трое или более несовершеннолетних детей и имеющие право на отсрочку от мобилизации, могут потерять ее. Это связано с изменениями нового закона о мобилизации в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Минюста.