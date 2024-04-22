Знаменитый блоггер и автор популярного канала Geek Journal Алексей Шкробинец, известный также как Тайлер Андерсон, принял решение мобилизоваться в Вооруженные силы Украины. Эту новость он объявил на своем канале, подчеркнув свое понимание важности личного вклада в обороноспособность страны.

Звезда украинского YouTube присоединился к Вооруженным силам Украины

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Страшные потери произошли на ютубном фронте… как вы уже поняли… я направился в ряды ВСУ! (...) Последнее видео на этом канале было о персональной ответственности, и я своим примером хочу показать, что ее должны брать все. В том или ином виде" , — написал он.

Алексей, который с 2012 года ведет канал, специализированный на смотрах кино, сериалов и телешоу, акцентировал внимание на том, что в условиях войны каждый украинец должен работать на победу, а бездействие может служить в пользу врага. Это высказывание отражает всеобщее настроение общества, которое стремится активно включиться в защиту страны.

"Я считаю, если вы не работаете на украинскую победу в любом виде, то вы прямо помогаете врагу. Поэтому благодарю всех, кто делает хоть что-то. Если вы не готовы идти в армию, то помогайте войску. И чисто мой вам совет, если вы за последние два года не ходили даже на курсы первой помощи, то вот вам сигнал наконец-то пойти" , — отметил Алексей.

Кроме этого, Алексей сообщил, что в ближайшее время не будет публиковать новые видео на канале, или они будут нерегулярными, поскольку его внимание теперь сосредоточено на службе в армии. Geek Journal, со своими 364 тысячами подписчиков и местом в десятке украиноязычных каналов с наибольшим количеством платных подписчиков на Patreon, остается одной из самых авторитетных платформ в индустрии развлечений.

Это решение Шкробинца вызвало волну поддержки среди его аудитории, что отражает всеобщую готовность украинцев встать на защиту своей страны в такой критический момент. Это не только личный выбор Алексея, но и вдохновляющий других мощным знаком единства и решительности.

Ранее "Комментарии" писали, что родители, имеющие трое или более несовершеннолетних детей и имеющие право на отсрочку от мобилизации, могут потерять ее. Это связано с изменениями нового закона о мобилизации в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Минюста.