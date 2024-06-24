Знали, что будет нападение "как минимум, месяц": Безуглая назвала виновных в прорыве РФ

Ситуации в Харьковской области – это отдельный эпизод, который заслуживает внимания и анализа. В начале полномасштабного вторжения в Харьковской области стояла ТРО, в военном руководстве знали, что будет нападение "как минимум, месяц", но почему-то не перенаправили туда резервы. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Наталье Мосейчук нардеп Марьяна Безуглая.

Марьяна Безуглая. Фото: из открытых источников

"Почему вы не перенаправили туда резервы? Это же простой вопрос. Для этого не нужно учиться 2-3 года. Когда ответ "а резервов не было" – ну это же не правда! Потому, что сейчас они перенаправляют туда огромное количество людей. Снимают с направлений... Они уже тушат тот пожар, тот весь страх, возникший с наступлением россиян. И это стоит больше жизней, больше ресурсов. Это репутационно для нас плохо. И россияне это прекрасно знают. Они это видят и просчитывают", – отметила нардеп.

Она подчеркнула, что проблема сейчас такова, что россияне знают, как работают наши штабы. Но бригады, в той или иной степени, еще для них непредсказуемы.

По словам нардепа, ситуация на Харьковщине продемонстрировала, что шаги украинского командования просчитывают наперед.

Наталья Мосейчук отметила, что нардеп выглядит "как человек, который стремится к мятежу, как человек, который подстрекает, и как человек, за которым нет никого". Она добавила, что в публичной плоскости Безуглую не поддерживают командиры подразделений, командиры бригад.

"Почему? Мне очень много пишут в личной коммуникации. И это правильно, потому что военные не могут публично выступать против своего руководства. А я политик в сфере нацбезопасности и обороны. Я могу. Я могу поднимать проблематику и могу подчеркивать то, что и как происходит", – резюмировала нардеп.

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