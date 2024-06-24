Знали, что будет нападение "как минимум, месяц": Безуглая назвала виновных в прорыве РФ

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Кравцев Сергей
Ситуации в Харьковской области – это отдельный эпизод, который заслуживает внимания и анализа. В начале полномасштабного вторжения в Харьковской области стояла ТРО, в военном руководстве знали, что будет нападение "как минимум, месяц", но почему-то не перенаправили туда резервы. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Наталье Мосейчук нардеп Марьяна Безуглая.
Марьяна Безуглая. Фото: из открытых источников
Она подчеркнула, что проблема сейчас такова, что россияне знают, как работают наши штабы. Но бригады, в той или иной степени, еще для них непредсказуемы.
По словам нардепа, ситуация на Харьковщине продемонстрировала, что шаги украинского командования просчитывают наперед.
Наталья Мосейчук отметила, что нардеп выглядит "как человек, который стремится к мятежу, как человек, который подстрекает, и как человек, за которым нет никого". Она добавила, что в публичной плоскости Безуглую не поддерживают командиры подразделений, командиры бригад.
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