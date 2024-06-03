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Ирина Верещук отреагировала на требования Безуглой сдать паспорта

Верещук отметила, что подобные публичные заявления реальной пользы не принесут

сегодня, 18:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призывает к осторожности в риторике: заявления об отказе от гражданства могут повредить демографии и экономике. Высокопоставленное должностное лицо отреагировало на недавние комментарии народной депутатки Марьяны Безуглой, которая предложила украинцам за рубежом, которые избегают военной службы, отказаться от гражданства.

Ирина Верещук отреагировала на требования Безуглой сдать паспорта

Ирина Верещук отреагировала на заявления Марьяны Безуглой по поводу украинцев за границей

Верещук написала, что такие публичные призывы и угрозы не только не будут способствовать возвращению граждан в Украину, но и имеют потенциал сорвать демографическую и экономическую стабильность страны.

"Не нужно разговаривать с людьми якобы они предатели или преступники. Не надо угрожать людям разными мерами, особенно вокруг их документов", - написала Верещук.

Министр отметила, что подобные заявления могут оттолкнуть украинцев, которые выбрали жизнь за границей, от идеи возвращения и инвестиций в родную страну. Она подчеркнула, что прагматичный подход к этому вопросу требует большего понимания и поддержки, а не публичных угроз или ультиматумов.

"Такие публичные заявления или шаги реально пользы не принесут. Никто не вернется, потому что испугался или потому, что совесть заела. А вот вполне возможно, что каждое такое публичное заявление означает определенное количество украинцев, которые решат строить будущее свое и своих детей не в Украине. То есть, всевозможные такие устрашения мобилизацию не улучшают, а демографию и экономику ухудшают. – заметила Верещук.

Вместо агрессивной риторики Верещук предлагает сосредоточиться на разработке политик, которые будут способствовать реинтеграции и включению украинцев из-за границы. Это может включать в себя создание благоприятных условий для возврата, таких как налоговые льготы, помощь в учреждении бизнеса и обеспечение социальных гарантий.

"Комментарии" писали, что народная депутат от фракции "Слуга народа" Марьяна Безугла заявила, что украинские мужчины, которые живут за границей и не становятся на военный учет, должны сдать свои паспорта граждан Украины. На эти слова критически отреагировала представительница партии Голос Юлия Клименко.



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Источник: https://www.facebook.com/vereshchuk.iryna/posts/pfbid02hnXhgN6YumptSbZLoaZDyE3kJi1yoviTosp3WdXiXURwVnN1ED9QP8FhVQgBCdbQl
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