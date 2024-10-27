Знакомый сценарий: россияне могут оцепить украинский город на Донбассе

Российские войска могут попытаться частично окружить Селидово, чтобы заставить украинских военных отступить. Такое мнение высказал военный обозреватель Дэвид Акс в своей статье для издания Forbes .

Бои за Селидово (фото из открытых источников)

Аналитик отметил, что в субботу оккупационные силы смогли прорваться к югу от Селидового и продвинуться вдоль заброшенной железнодорожной ветки до окраин села Вишневое.

По мнению Акса, типичный для российских войск подход состоит в частичном окружении укрепленного населенного пункта, чтобы заставить защитников отступить. Так недавно произошло в районе Угледара.

"Присутствие российских военных в окрестностях Вишневого может свидетельствовать о том, что украинские силы в Селидово... вероятно, разрабатывают план отступления", — объясняет аналитик.

Он добавляет, что Покровск остается важной целью для русской армии, поскольку является южным опорным пунктом "укрепленного пояса" городов, простирающегося к югу от Славянска.

"Однако, захватить Покровск будет гораздо сложнее, чем Селидово", — заключает обозреватель.

Напомним, что "Комментарии" писали о насилии в Селидово . В украинском городе Селидово Донецкой области российские оккупационные войска прибегают к массовым убийствам мирного населения. Об этом сообщил офицер Вооруженных Сил Украины с позывным "Алексом".

По его словам, после патрулирования территорий города с помощью дронов были обнаружены многочисленные тела в гражданской одежде, разбросанные по частному сектору. Эти районы не были разрушены в боях, что свидетельствует о том, что людей убили после того, как город оказался под контролем оккупантов.

