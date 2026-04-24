Украинская военнослужащая рассказала о своем пути от гражданской жизни к службе, эвакуации из прифронтового города и о том, как война меняет мировоззрение.

Военная медикиня о войне в Украине и службе

Женщина вспоминает, что начало полномасштабного вторжения застало на смене роддома в Купянске. По ее словам, город быстро превратился в опасную зону, которую она описывает как "ад".

В мае, когда открыли гуманитарный коридор, она решила уезжать вместе с детьми. Во время эвакуации их неоднократно проверяли, переспрашивали, действительно ли ее дети, что только усиливало напряжение.

Уже после выезда она приняла решение присоединиться к армии. Говорит, что если бы не трое детей, ее отношение к войне было бы еще более жестким.

В то же время, военная отмечает: если женщина хочет идти служить, для этого должен быть тыл — люди, которые смогут обеспечить уход и поддержку для ее ребенка.

Она также рассказала о своем пути к профессии, в частности о желании стать врачом, которое пришлось бороться, несмотря на сомнения в окружении.

Отдельно женщина говорит о связи с детьми – регулярные видеозвонки стали для семьи своеобразным ритуалом. По ее словам, дети гордятся ее выбором, а младший даже рассказывает в школе, что его мама служит в армии.

Военная подчеркивает, что люди в тылу часто не до конца понимают реалию фронта. Она отмечает, что помощь может быть разной – не обязательно воевать, но важно поддерживать армию.

Также она отмечает необходимость ротаций, ведь ресурсы военных не безграничны, и постоянную нагрузку истощает.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странский военный Владимир Ращук высказал жесткую позицию относительно языковой политики и мобилизации в условиях войны.