Зима может ударить по России: Украина получила новые уязвимые цели

Предстоящая зима может стать испытанием не только для Украины, но и для России. Если Киев решит отвечать на российские удары по энергетической инфраструктуре, под угрозой могут оказаться объекты в глубине РФ. Об этом говорится в материале Atlantic Council.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Украина уже готовится к четвертой военной зиме с масштабными атаками на энергетику. В стране ремонтируют генераторы, запасаются топливом и продуктами, заряжают портативные аккумуляторы, укрепляют критически важные объекты и создают резервные источники энергии.

Однако авторы материала отмечают: российская территория имеет значительно большую площадь, чем Украина, а Москва не располагает достаточным количеством систем ПВО, чтобы полностью закрыть ее от дальних ударов. Это создает для украинских сил потенциально широкий выбор целей.

Особое значение имеет климат. Российская зима в целом длится дольше и отличается более низкими температурами, поэтому повреждение объектов энергетики, теплоснабжения или топливной инфраструктуры способно иметь серьезные последствия для населения.

В течение 2026 года Украина расширила кампанию дальних ударов по российским военным производствам, логистике и объектам нефтяной отрасли. В частности, украинские беспилотники неоднократно атаковали НПЗ, что сопровождалось перебоями на топливном рынке России.

В материале также упоминается атака 20 сентября на Москву, которую авторы называют крупнейшей за время войны. В результате был поврежден Московский нефтеперерабатывающий завод.

При этом Россия сохраняет возможности для новых ударов по украинской энергетике. Дополнительной проблемой для Киева остается сокращение запасов ракет-перехватчиков Patriot на фоне увеличения российского производства баллистических ракет и реактивных беспилотников.

Украина пытается компенсировать этот дефицит разработкой новых средств перехвата и наращиванием их производства. Таким образом, предстоящая зима может стать испытанием для энергетической устойчивости обеих стран, причем потенциальные последствия ударов по инфраструктуре будут зависеть не только от масштабов атак, но и от способности сторон защищать критические объекты.

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ ударили по козырным объектам РФ: Генштаб раскрыл детали.



