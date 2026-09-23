Зима може вдарити по Росії: Україна отримала нові вразливі цілі

Майбутня зима може стати випробуванням не лише для України, а й для Росії. Якщо Київ вирішить відповідати на російські удари по енергетичній інфраструктурі, під загрозою можуть опинитися об'єкти у глибині РФ. Про це йдеться у матеріалі Atlantic Council.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Україна вже готується до четвертої військової зими із масштабними атаками на енергетику. У країні ремонтують генератори, запасаються паливом та продуктами, заряджають портативні акумулятори, зміцнюють критично важливі об'єкти та створюють резервні джерела енергії.

Однак автори матеріалу зазначають: російська територія має значно більшу площу, ніж Україна, а Москва не має достатньої кількості систем ППО, щоб повністю закрити її від далеких ударів. Це створює для українських сил потенційно широкий вибір цілей.

Особливого значення має клімат. Російська зима в цілому триває довше і відрізняється нижчими температурами, тому пошкодження об'єктів енергетики, теплопостачання чи паливної інфраструктури може мати серйозні наслідки для населення.

Протягом 2026 року Україна розширила кампанію далеких ударів по російським військовим виробництвам, логістиці та об'єктам нафтової галузі. Зокрема українські безпілотники неодноразово атакували НПЗ, що супроводжувалося перебоями на паливному ринку Росії.

У матеріалі також згадується атака 20 вересня на Москву, яку автори називають найбільшою за часи війни. Внаслідок цього було пошкоджено Московський нафтопереробний завод.

Росія зберігає можливості для нових ударів по українській енергетиці. Додатковою проблемою для Києва залишається скорочення запасів ракет-перехоплювачів Patriot на тлі збільшення російського виробництва балістичних ракет та реактивних безпілотників.

Україна намагається компенсувати цей дефіцит розробкою нових засобів перехоплення та нарощуванням їх виробництва. Таким чином, зима може стати випробуванням для енергетичної стійкості обох країн, причому потенційні наслідки ударів по інфраструктурі залежатимуть не тільки від масштабів атак, а й від здатності сторін захищати критичні об'єкти.

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