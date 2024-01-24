Журналист раскритиковал вертолеты от Германии: "отдаем Украине хлам"

Немецкий военный обозреватель Юлиан Репке заявил, что объявленные вертолеты Sea King является устаревшей и опасной техникой для украинских солдат во время войны. По его словам, это 50-летние вертолеты, которым нужно длительное время на техническое обслуживание.



Вертолеты Sea King. Фото из открытых источников

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина получит шесть многоцелевых вертолетов Sea King, которые сможет использовать в разных сферах, в частности для транспортировки солдат и разведки в Черном море.

Несмотря на новый вид оружия для Украины, немецкий журналист Юлиан Репке отметил, что этим вертолетам около 50 лет и они с 2020 выводятся из эксплуатации в немецкой армии.

"Проблема Sea King заключается в простом старении: в то время как в 2006 году потребовалось от 50 до 60 часов технического обслуживания, чтобы обеспечить один час полета, сейчас соотношение составляет 1 к 120", — отметил журналист и добавил, что Германия "отдает Украине хлам".

Репке оценивает вертолеты неплохими в мирное время, однако во время войны они могут представлять опасность для военных.

"Если у вас есть 120 часов технического обслуживания, чтобы организовать один безопасный час полета в спокойной обстановке, это хороший старожил. Для страны в состоянии войны с небольшим количеством пилотов и враждебным окружением это просто опасно для жизни украинских солдат", — пояснил Юлиан Репке.

Ожидается, что вертолеты Sea King Украина получит в середине 2024 года вместе с запасными деталями к ним. Задержка отправки связана с обучением украинских пилотов, которое будет проходить в Германии.

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