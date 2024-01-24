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Журналист раскритиковал вертолеты от Германии: "отдаем Украине хлам"

Юлиан Репке объяснил, ч чем опасность вертолетов Sea King, которые Германия готовится передать Украине.

сегодня, 10:50
Автор:
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Slava Kot
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Немецкий военный обозреватель Юлиан Репке заявил, что объявленные вертолеты Sea King является устаревшей и опасной техникой для украинских солдат во время войны. По его словам, это 50-летние вертолеты, которым нужно длительное время на техническое обслуживание.

Журналист раскритиковал вертолеты от Германии: "отдаем Украине хлам"

Вертолеты Sea King. Фото из открытых источников

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина получит шесть многоцелевых вертолетов Sea King, которые сможет использовать в разных сферах, в частности для транспортировки солдат и разведки в Черном море.

Несмотря на новый вид оружия для Украины, немецкий журналист Юлиан Репке отметил, что этим вертолетам около 50 лет и они с 2020 выводятся из эксплуатации в немецкой армии.

"Проблема Sea King заключается в простом старении: в то время как в 2006 году потребовалось от 50 до 60 часов технического обслуживания, чтобы обеспечить один час полета, сейчас соотношение составляет 1 к 120", — отметил журналист и добавил, что Германия "отдает Украине хлам".

Репке оценивает вертолеты неплохими в мирное время, однако во время войны они могут представлять опасность для военных.

"Если у вас есть 120 часов технического обслуживания, чтобы организовать один безопасный час полета в спокойной обстановке, это хороший старожил. Для страны в состоянии войны с небольшим количеством пилотов и враждебным окружением это просто опасно для жизни украинских солдат", — пояснил Юлиан Репке.

Ожидается, что вертолеты Sea King Украина получит в середине 2024 года вместе с запасными деталями к ним. Задержка отправки связана с обучением украинских пилотов, которое будет проходить в Германии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кулеба назвал цели, по которым Украина будет бить немецкими ракетами Taurus.



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Источник: https://twitter.com/JulianRoepcke/status/1749873791050596495
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