Жорин рассказал, какую задачу можно было бы поручить войскам НАТО

Идея размещения в Украине войск НАТО хорошая, но малореальная, считает Максим Жорин.

Максим Жорин

По его словам, если бы войска западных стран все же отправили в Украину, то они бы точно не участвовали в боях с агрессором.

Жорин считает, что военные НАТО, например, могли быть инструкторами или выполнять определенные вспомогательные работы.

При этом, по мнению Жорина, было бы идеально, если бы военные НАТО взялись за охрану границы Украины с Беларусью.

"Мы бы так освободили бы часть своих сил для самых активных участков фронта",

– подчеркнул Жорин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что на Западе началась дискуссия по поводу возможной отправки войск западных стран в Украину. При этом он подчеркнул, что конкретного решения на этот счет пока нет.

После этого ряд стран сообщили, что не будут направлять свои войска в Украину. Такие заявили в Словакии, Польше, Германии, Финляндии и других странах. При этом в Канаде допустили отправку своих войск на Украину, но не для участия в боевых действиях. Там считают, что канадские военные могли выступать в роли инструкторов. В целом, 5 стран заявили о готовности отправить свои войска в Украину.

Вместе с тем политологи считают, что войска НАТО не будут принимать непосредственное участие в войне с Россией. Они считают, что войска Североатлантического союза могут быть введены в Украину в двух случаях. Первый – если ВСУ добьются успеха и перенесут войну на территорию врага. Второе – если ситуация будет настолько критичной, что войска НАТО зайдут в Украину, чтобы помешать худшему результату.