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Жорин насторожил заявлением о ситуации вокруг Сум и предупредил о тяжелом лете

Российские силы перебрасывают силы на Сумщину, рассказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. По его словам, оккупанты работают и дальше над оттягиванием сил украинской армии

сегодня, 19:28
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Ткачик Олеся
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Российские террористы накапливают силы в Сумской области, а также перебрасывают туда резервы, сообщил Максим Жорин.

Жорин насторожил заявлением о ситуации вокруг Сум и предупредил о тяжелом лете

Максим Жорин

По его словам, количество российских военных, которые концентрируются на Сумском направлении, свидетельствуют о том, что враг выполняет поставленную задачу, а именно: сделать все для того, чтобы оттянуть силы украинской армии.

При этом военный считает, что захватчики не смогут оккупировать Харьков. Впрочем, по его словам, вероятнее всего, сейчас такая задача перед российскими военными и не стоит. Однако он добавил, что все же следует ожидать усиления давления на позиции Сил обороны. Враг будет и дальше работать над тем, чтобы растянуть Силы обороны по разным направлениям и ослабить их.

Кроме того, Жорин подчеркнул, что ситуация на фронте сложная. По его словам, следует ожидать напряженного лета, в течение которого будут идти тяжелые бои.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по информации главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Бдуанова, враг не оставил планов начать наступление в Сумской области, чтобы открыть еще один фронт и ослабить Силы обороны.

Впрочем, эксперты считают, что в настоящее время у врага еще нет достаточного количества военных, чтобы начать наступление в Сумской области. Однако все же не исключают, что оккупанты будут устраивать провокации и обстреливать мирные территории. Если же они все же пойдут наступлением, то, по прогнозам, смогут пройти серую зону, где нет фортификационных сооружений и остановятся там, где есть оборонительные рубежи Сил обороны.

Кроме того, эксперты прогнозируют не менее сложный месяц на фронте. Говорят, что ситуация может улучшиться тогда, когда на фронт, наконец, начнет доходить обещанная Западом помощь.




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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5176
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