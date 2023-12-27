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Жив ли настоящий Путин: эксперт проанализировал итоговую пресс-конференцию президента РФ

Дмитрий Попов упомянул итоговую пресс-конференцию президента РФ

сегодня, 23:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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На декабрьской пресс-конференции 2023 года выступал настоящий Путин , так называемый "бункерный вариант", он же в феврале 2022 года во время заседания Совета национальной безопасности России объявил о военном вторжении в Украину, сообщил украинский ученый Дмитрий Попов.

Жив ли настоящий Путин: эксперт проанализировал итоговую пресс-конференцию президента РФ

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Я ответственно заявляю, что на последней пресс-конференции Путина на прямой связи с народом был бункерный вариант, который в феврале 2022 года на Совете национальной безопасности РФ объявлял о том, что он готов начать войну. То есть это оригинал. Слегка больной" , лицо претерпевает определенные изменения. Я не знаю, был ли он обколот какими-то стимуляторами или нет, но двигается он вполне сносно. По сравнению с дедушкой Байденом, даже лучше. Этот человек вполне может быть представлен как новоизбранный президент", — высказался эксперт.

Как утверждает Попов, это однажды он появился за последнее время, в других "показах" Путиным участвовали двойники хозяина Кремля.

"Я его измерил. Он полностью аутентичен бункерному варианту. Это то, что я считаю адекватным доказательством. Психологические факторы – он был удален от зрителей, к нему никого не подпускали", – дал исчерпывающее объяснение эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывший глава ЦРУ спрогнозировал, как уберут Путина . Экскеров ЦРУ Джек Девайн считает, что президента России Владимира Путина могут свергнуть в любой момент в случае "дворцового переворота".

Джек Девайн рассказал, что Путин планировал захватить Украину "за три дня", однако длительная война отрицательно сказывается на отношении к президенту РФ со стороны его кремлевского окружения. Бывший глава ЦРУ прогнозирует, что Путина могут убрать достаточно неожиданно.
 



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Источник: https://www.unian.ua/russianworld/putin-upevneniy-v-tomu-shcho-u-nogo-velike-maybutnye-ce-lyakaye-psiholog-popov-12495216.html
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