Жителям Луганщины надо срочно эвакуироваться: Гайдай раскрыл подробности

Подходит то время, когда ВСУ будут обращаться к жителям временно оккупированной Луганщины с просьбой покинуть территории, которые сегодня контролирует страна-агрессор. Э то связано с тем, что украинские защитники будут освобождать ранее захваченные земли. В связи с этим местным жителям, которые не выехали, нужно подумать о том, чтобы покинуть большие города и перезимовать в небольших городах, селах. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм рассказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Эвакуация. Фото: ГСЧС в Донецкой области

"В ближайшее время мы будем обращаться к людям с просьбой выехать из крупных городов в другие населенные пункты, где они смогут переждать контрнаступление", – написал Гайдай.

Он уточнил, даже после деоккупации в такие города Луганской области, как Рубежное, Лисичанск и Северодонецк, люди не смогут вернуться сразу. Причина – невозможность запуска отопительного сезона, потому как из-за ожесточенных боевых действий нет возможности подать тепло в дома жителей Луганщины. Как исключение, людей могут пустить в освобожденные города для проверки своего жилья.

Читайте также на портале "Комментарии" — мобилизированных россиян уже заметили на юге Украины: в ВСУ раскрыли подробности

Также издание "Комментарии" сообщало — пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что хоть Россия и является крупнейшим членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), альянс не будет стороной в продолжающейся войне в Украине. О чем говорит подобное заявление? Какая судьба ждет ОДКБ в обозримом будущем? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!