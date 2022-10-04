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Жителям Луганщины надо срочно эвакуироваться: Гайдай раскрыл подробности

Жителей Луганщины просят эвакуироваться из-за контрнаступления ВСУ

сегодня, 16:24
Автор:

Кравцев Сергей
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Подходит то время, когда ВСУ будут обращаться к жителям временно оккупированной Луганщины с просьбой покинуть территории, которые сегодня контролирует страна-агрессор. Э то связано с тем, что украинские защитники будут освобождать ранее захваченные земли. В связи с этим местным жителям, которые не выехали, нужно подумать о том, чтобы покинуть большие города и перезимовать в небольших городах, селах. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм рассказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Жителям Луганщины надо срочно эвакуироваться: Гайдай раскрыл подробности

Эвакуация. Фото: ГСЧС в Донецкой области

"В ближайшее время мы будем обращаться к людям с просьбой выехать из крупных городов в другие населенные пункты, где они смогут переждать контрнаступление", – написал Гайдай.

Он уточнил, даже после деоккупации в такие города Луганской области, как Рубежное, Лисичанск и Северодонецк, люди не смогут вернуться сразу. Причина – невозможность запуска отопительного сезона, потому как из-за ожесточенных боевых действий нет возможности подать тепло в дома жителей Луганщины. Как исключение, людей могут пустить в освобожденные города для проверки своего жилья.

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Также издание "Комментарии" сообщало — пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что хоть Россия и является крупнейшим членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), альянс не будет стороной в продолжающейся войне в Украине. О чем говорит подобное заявление? Какая судьба ждет ОДКБ в обозримом будущем? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: https://t.me/luhanskaVTSA/6140
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