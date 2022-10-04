Мобилизированных россиян уже заметили на юге Украины: в ВСУ раскрыли подробности

Рассказы российского военного командования о полноценной подготовке мобилизированных россиян оказались враньём, потому как часть из тех, кого призывали в армию уже перебросили на юг Украины. Украинские защитники фиксируют появление новых сил противника на временно оккупированных территориях Украины в Херсонской области. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление главы пресс-центра ОК "Юг" Натальи Гуменюк.

Мобилизированных россиян уже заметили на юге Украины. Фото: Getty Images

Руководитель пресс-центра отметила, что украинским военным уже известно, как точное количество мобилизированных, которых Москва бросила на укрепление позиций РФ, так и то, в каком состоянии эти люди прибыли на фронт. Большинство из них не обучены, у них нет соответствующей подготовки. При этом Наталья Гуменюк уточнила, что несмотря на все это недооценивать врага нельзя, так как новые бойцы будут проходить обучение уже непосредственно находясь на позициях.

По словам Натальи Гуменюк, у ВСУ появляется информация относительно перемещения мобилизированных россиян на юге благодаря партизанскому движению. Именно поэтому среди мобилизированных россиян проводится широкая информационная кампания. Их предупреждают, что, не совершив преступления, "не морая" руки кровью можно добровольно сдаться и после этого путем обмена целыми и невредимыми вернуться обратно в Россию.

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