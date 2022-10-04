logo

BTC/USD

20000.41

ETH/USD

1353.25

LTC/USD

54.80

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

39.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Мобилизированных россиян уже заметили на юге Украины: в ВСУ раскрыли подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Мобилизированных россиян уже заметили на юге Украины: в ВСУ раскрыли подробности

В ВСУ рассказали о подготовке мобилизированных россиян

сегодня, 15:05
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Рассказы российского военного командования о полноценной подготовке мобилизированных россиян оказались враньём, потому как часть из тех, кого призывали в армию уже перебросили на юг Украины. Украинские защитники фиксируют появление новых сил противника на временно оккупированных территориях Украины в Херсонской области. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление главы пресс-центра ОК "Юг" Натальи Гуменюк.

Мобилизированных россиян уже заметили на юге Украины: в ВСУ раскрыли подробности

Мобилизированных россиян уже заметили на юге Украины. Фото: Getty Images

Руководитель пресс-центра отметила, что украинским военным уже известно, как точное количество мобилизированных, которых Москва бросила на укрепление позиций РФ, так и то, в каком состоянии эти люди прибыли на фронт. Большинство из них не обучены, у них нет соответствующей подготовки. При этом Наталья Гуменюк уточнила, что несмотря на все это недооценивать врага нельзя, так как новые бойцы будут проходить обучение уже непосредственно находясь на позициях.                                                                                                                           

По словам Натальи Гуменюк, у ВСУ появляется информация относительно перемещения мобилизированных россиян на юге благодаря партизанскому движению. Именно поэтому среди мобилизированных россиян проводится широкая информационная кампания. Их предупреждают, что, не совершив преступления, "не морая" руки кровью можно добровольно сдаться и после этого путем обмена целыми и невредимыми вернуться обратно в Россию.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ОДКБ уже открестились от помощи РФ в войне против Украины: о чем это говорит.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/mobilizatsiya-rosiyi-gumenyuk-poyasnila-pribuli-novi-mobilizovani_n2171014
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!