Жители Мариуполя замерзают от холода: какая причина

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские захватчики так и не смогли за два года починить систему отопления, из-за чего многие местные жители страдают от холода, а их дома продолжают разрушаться. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает портал "Комментарии".

Оккупанты разрушили Мариуполь. Фото из открытых источников

"В Мариуполе через два года после начала оккупации до сих пор значительное количество уцелевших домов не подключено к системе отопления. Следовательно, местные жители обречены на холод, а их дома постепенно разрушаются", — сообщил Центр сопротивления.

В Сопротивлении также сообщили, что в городе уже месяц наблюдается катастрофа с вывозом мусора, поскольку захватчики разграбили коммунальную технику, а передача Мариуполя российскими властями техники напоминает больше пропагандистскую технологию, так как ее недостаточно для вывоза отходов.

В Центре сопротивления отметили, что оккупационная так называемая власть продолжает уничтожать Мариуполь, который в прошлом году почти полностью разрушили российские войска.

Центр национального сопротивления также призвал местных жителей в дальнейшем информировать движение сопротивления о позициях врага, чтобы ускорить освобождение и восстановление города.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат от партии "Слуга народа" Марианна Безуглая предложила своим подписчикам рассмотреть идею о лишении гражданства украинцев, сбежавших от мобилизации в другие страны и не вернувшихся. Как альтернативную меру "наказания" для беглых уклонистов, Безуглая предлагает арестовывать их имущество. Ранее народный депутат предложила для обсуждения законодательную инициативу о мобилизации женщин на тыловые должности. Идея Безуглой спровоцировала немало хейта в ее адрес.

