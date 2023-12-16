Жители Мариуполя замерзают от холода: какая причина

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Марьян Ощановский
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские захватчики так и не смогли за два года починить систему отопления, из-за чего многие местные жители страдают от холода, а их дома продолжают разрушаться. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает портал "Комментарии".
Оккупанты разрушили Мариуполь. Фото из открытых источников
В Сопротивлении также сообщили, что в городе уже месяц наблюдается катастрофа с вывозом мусора, поскольку захватчики разграбили коммунальную технику, а передача Мариуполя российскими властями техники напоминает больше пропагандистскую технологию, так как ее недостаточно для вывоза отходов.
В Центре сопротивления отметили, что оккупационная так называемая власть продолжает уничтожать Мариуполь, который в прошлом году почти полностью разрушили российские войска.
Центр национального сопротивления также призвал местных жителей в дальнейшем информировать движение сопротивления о позициях врага, чтобы ускорить освобождение и восстановление города.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат от партии "Слуга народа" Марианна Безуглая предложила своим подписчикам рассмотреть идею о лишении гражданства украинцев, сбежавших от мобилизации в другие страны и не вернувшихся. Как альтернативную меру "наказания" для беглых уклонистов, Безуглая предлагает арестовывать их имущество. Ранее народный депутат предложила для обсуждения законодательную инициативу о мобилизации женщин на тыловые должности. Идея Безуглой спровоцировала немало хейта в ее адрес.
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