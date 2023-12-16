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Жители Мариуполя замерзают от холода: какая причина

В оккупированном Мариуполе не включили отопление

16 декабря 2023, 22:48
Автор:
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Марьян Ощановский
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Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские захватчики так и не смогли за два года починить систему отопления, из-за чего многие местные жители страдают от холода, а их дома продолжают разрушаться. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает портал "Комментарии".

Жители Мариуполя замерзают от холода: какая причина

Оккупанты разрушили Мариуполь. Фото из открытых источников


"В Мариуполе через два года после начала оккупации до сих пор значительное количество уцелевших домов не подключено к системе отопления. Следовательно, местные жители обречены на холод, а их дома постепенно разрушаются", — сообщил Центр сопротивления.

В Сопротивлении также сообщили, что в городе уже месяц наблюдается катастрофа с вывозом мусора, поскольку захватчики разграбили коммунальную технику, а передача Мариуполя российскими властями техники напоминает больше пропагандистскую технологию, так как ее недостаточно для вывоза отходов.

В Центре сопротивления отметили, что оккупационная так называемая власть продолжает уничтожать Мариуполь, который в прошлом году почти полностью разрушили российские войска.

Центр национального сопротивления также призвал местных жителей в дальнейшем информировать движение сопротивления о позициях врага, чтобы ускорить освобождение и восстановление города.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат от партии "Слуга народа" Марианна Безуглая предложила своим подписчикам рассмотреть идею о лишении гражданства украинцев, сбежавших от мобилизации в другие страны и не вернувшихся. Как альтернативную меру "наказания" для беглых уклонистов, Безуглая предлагает арестовывать их имущество. Ранее народный депутат предложила для обсуждения законодательную инициативу о мобилизации женщин на тыловые должности. Идея Безуглой спровоцировала немало хейта в ее адрес.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupatsijna-vlada-dosi-ne-pidklyuchyla-do-opalennya-budynky-u-mariupoli/
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