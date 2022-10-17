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Жителей Тернополя и области предупреждают об отключении света: какая причина

Жителей Тернополя и области могут остаться без света из-за вражеских обстрелов

сегодня, 18:10
Автор:

Лиля Воробьева
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17 октября из-за атак российских оккупантов в Тернополе и области могут произойти аварийные отключения света. Мэр города Сергей Надал сообщил, что люди могут остаться без  света из-за повреждения электросетей в соседних регионах в результате обстрелов РФ.

Жителей Тернополя и области предупреждают об отключении света: какая причина

Отключение света в Тернополе и области (фото из открытых источников)

"Сегодня ударами ракет повреждено энергетическое оборудование электросетей в соседних областях. В настоящее время могут быть аварийные отключения в Тернополе и области", — написал Надал.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия массово атаковала Киев иранскими дронами. Утром 17 октября в Киеве была слышна серия взрывов. Эту информацию подтвердил мэр столицы Виталий Кличко в телеграмме. Как сообщил Кличко, был взрыв в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы уходят на место. Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что город россияне атаковали дронами-камикадзе.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Украина готовит "ответ" на иранские дроны-камикадзе. В Украине анонсировали появление на вооружении ВСУ боеприпасов, способных поражать цели на расстоянии до 1000 км. На этом этапе уже завершается разработка 75-килограммового снаряда. В заявлении говорится, что российские оккупанты не удастся посеять панику среди украинцев и сломать дух украинского народа и тем более помешать реализации амбициозных планов. "Укроборонпром" работает в усиленном режиме с момента полномасштабного вторжения. В официальных сообщениях практически ничего не идет о новых разработках, чтобы не предоставлять врагу дополнительную информацию. Однако это "ничего" отлично зарекомендовало себя на поле боя и помогает украинской армии побеждать.



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Источник: https://t.me/nadal_online/2733
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