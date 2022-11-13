Жителей освобожденной Херсонщины призывают эвакуироваться: какая причина

Жителей с освобожденной территории Херсонской области призывают эвакуироваться. Ведь высока вероятность вражеских обстрелов. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Жителей Херсонской области призывают эвакуироваться (фото из открытых источников)

"На правобережной Херсонщине остается высокая вероятность вражеских обстрелов. Российская армия, когда убегает, от безысходности начинает воевать с мирными людьми. Мы это неоднократно видели во многих уволенных населенных пунктах", — сообщил глава ОВА.

Глава ОВА сообщил, что российская армия перед бегством серьезно разрушила объекты критической инфраструктуры, обеспечивающие электро-, тепло- и водоснабжение.

"Упорно рекомендуем вам эвакуироваться в более безопасные регионы. Команда Херсонской ОВА готова вам с этим помочь", — сказал Янушевич, призывая людей обращаться на "горячую линию" и отнестись к этому максимально серьезно.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что У Зеленского рассказали, что будет ждать кафиров, в случае повторного нападения из Беларуси или РФ. Украина не теряет время и готовится к возможному повторному нападению российских захватчиков с территории России или Белоруссии, куда продолжают прибывать мобилизованные в РФ. На границе с Беларусью Украина строит железобетонный забор с колючей проволокой. Это не единственное препятствие помешает неожиданным гостям. Перед высоким забором ров, перед ним насыпь – все заминировано. В качестве примера того, что будет построено по всей границе с Беларусью, Кирилл Тимошенко продемонстрировал результат работы военных и строителей в Волынской области, граничащей с Беларусью. На Банковой акцентировали внимание, что такие заграждения должны быть не только на Волыни, но и в Ровенской, Житомирской и других областях, граничащих с Беларусью и Россией.

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