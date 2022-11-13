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Жителей освобожденной Херсонщины призывают эвакуироваться: какая причина

Ярослав Янушевич призвал людей обращаться на "горячую линию" и отнестись к предупреждению максимально серьезно

13 ноября 2022, 23:30
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Автор:

Лиля Воробьева

Жителей с освобожденной территории Херсонской области призывают эвакуироваться. Ведь высока вероятность вражеских обстрелов. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Жителей освобожденной Херсонщины призывают эвакуироваться: какая причина

Жителей Херсонской области призывают эвакуироваться (фото из открытых источников)

"На правобережной Херсонщине остается высокая вероятность вражеских обстрелов. Российская армия, когда убегает, от безысходности начинает воевать с мирными людьми. Мы это неоднократно видели во многих уволенных населенных пунктах", — сообщил глава ОВА.

Глава ОВА сообщил, что российская армия перед бегством серьезно разрушила объекты критической инфраструктуры, обеспечивающие электро-, тепло- и водоснабжение.

"Упорно рекомендуем вам эвакуироваться в более безопасные регионы. Команда Херсонской ОВА готова вам с этим помочь", — сказал Янушевич, призывая людей обращаться на "горячую линию" и отнестись к этому максимально серьезно.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что У Зеленского рассказали, что будет ждать кафиров, в случае повторного нападения из Беларуси или РФ. Украина не теряет время и готовится к возможному повторному нападению российских захватчиков с территории России или Белоруссии, куда продолжают прибывать мобилизованные в РФ. На границе с Беларусью Украина строит железобетонный забор с колючей проволокой. Это не единственное препятствие помешает неожиданным гостям. Перед высоким забором ров, перед ним насыпь – все заминировано. В качестве примера того, что будет построено по всей границе с Беларусью, Кирилл Тимошенко продемонстрировал результат работы военных и строителей в Волынской области, граничащей с Беларусью. На Банковой акцентировали внимание, что такие заграждения должны быть не только на Волыни, но и в Ровенской, Житомирской и других областях, граничащих с Беларусью и Россией.



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