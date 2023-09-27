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Жителей одной из областей Украины просят срочно эвакуироваться: какая причина

Жителей Херсонщины просят эвакуироваться, чтобы помочь военным

сегодня, 19:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях левого берега Херсонской области убеждают эвакуироваться на подконтрольные Украине территории. Это требование должно быть выполнено, чтобы украинские военные могли выбить захватчика, не подвергая опасности мирных жителей.

Жителей одной из областей Украины просят срочно эвакуироваться: какая причина

Людей призывают эвакуироваться из Херсонской области (фото из открытых источников)

Эта информация обнародована в Telegram-канале главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина. Он подчеркивает, что у захватчиков подлая тактика — они могут использовать украинцев, как "живой щит".


"Для российской армии вы — "живой щит". Оккупанты используют подлую тактику, ведь знают, что украинская армия не будет воевать со своим народом", — отмечает председатель Херсонской ОВА.

По этой причине жителей общин, находящихся неподалеку от огневых рубежей, просят временно уехать. Сразу после эвакуации с временно оккупированных территорий следует звонить в контактный центр Херсонской области: 0 800 101 102 .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что представитель ВСУ призвал население эвакуироваться из одного из регионов. Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться.

По его словам, Сумское направление остается наиболее опасным в Северной операционной зоне. Почти каждый день приграничные населенные пункты подвергаются обстрелам вражеских сил. Враг стреляет из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня

Среди населенных пунктов Сумщины, которые с досадной периодичностью появляются в ежедневных сводках Генштаба, военные называют Писаревку, Белополье, Юнаковку. Все они находятся в украинско-российском пограничном районе.

 



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Источник: https://t.me/olexandrprokudin/1438
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