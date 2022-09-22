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Жителей Херсонщины призвали срочно эвакуироваться: названа причина

Жителей Херсонской области призывают эвакуироваться из-за мобилизации РФ

сегодня, 09:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Граждане Украины, проживающие на временно оккупированной территории Херсонской области должны позаботиться о том, чтобы побыстрее эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию. В противном случае есть большой риск, что они могут быть призваны в ряды российской оккупационной армии в связи с указом президента России Путина о частичной мобилизации. В первую очередь это касается мужчин призывного возраста. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на страницу главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Телеграмм.

Жителей Херсонщины призвали срочно эвакуироваться: названа причина

Херсонская область. Фото: из открытых источников

Глава Херсонской ОВА отметил, что из-за катастрофической нехватки живой силы противник может делать основной упор по мобилизации именно на оккупированных территориях.

Ярослав Янушевич обращает внимание, что особенно серьезно к его призыву стоит отнестись к тем мужчинам, которые по тем или иным причинам получили российские паспорта. Если оккупанты получили персональные данные мужчин призывного возраста, то есть вероятность, что ими займутся в первую очередь. 

"От врага можно ожидать чего угодно, и в данной ситуации разумнее всего, что можно сделать — выехать на подконтрольную Украине территорию", — добавил глава Херсонщины.

По его словам, времени терять нельзя, решение об эвакуации с оккупированной территории Херсонской области нужно принимать уже сейчас.

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Также издание "Комментарии" сообщало – зачем России срочно понадобились "референдумы" в Украине – чего испугались оккупанты.




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Источник: https://t.me/khersonskaODA/1043
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