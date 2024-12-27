Жирный "прилет" по штабу в Запорожской области: в ВСУ дали важное уточнение

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Кравцев Сергей
Во время удара HIMARS по штабу РФ в Запорожской области были ликвидированы не только офицеры. Оккупанты не досчитались еще и 150 солдат. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.
Потери российских войск. Фото из открытых источников
Кроме того, по данным Владислава Волошина, Силы обороны уничтожили несколько ББМ и повреждены три танка.
Отметим, ранее ГУР Минобороны сообщало, что украинские защитники ликвидировали трех офицеров российской армии в Запорожской области. Оккупанты съехались на совещание и были ликвидированы из HIMARS.
Сотрудники ГУР получили информацию о запланированной встрече с участием офицеров командования 4-й гвардейской военной базы оккупационных сил РФ, которые участвуют в преступной войне против Украины в Запорожской области.
Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор теряет большое количество личного состава на фронте в Украине. Только в Ростове неопознанными остаются 56 тысяч ликвидированных оккупантов. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Украины (ГУР), которое ссылается на перехват разговора оккупантов.
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