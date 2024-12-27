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Жирный "прилет" по штабу в Запорожской области: в ВСУ дали важное уточнение

В ВСУ уточнили, что удалось ликвидировать не только важных офицеров врага, есть еще много 200-х оккупантов

сегодня, 14:00
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Кравцев Сергей

Во время удара HIMARS по штабу РФ в Запорожской области были ликвидированы не только офицеры. Оккупанты не досчитались еще и 150 солдат. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Жирный "прилет" по штабу в Запорожской области: в ВСУ дали важное уточнение

Потери российских войск. Фото из открытых источников

"Мы еще не сказали об остальных 150 (оккупантов, — ред.) потерях среди вражеских войск. На 150 человек уменьшилось количество тех, кто будет пытаться воевать против Украины", — рассказал спикер.

Кроме того, по данным Владислава Волошина, Силы обороны уничтожили несколько ББМ и повреждены три танка.

Отметим, ранее ГУР Минобороны сообщало, что украинские защитники ликвидировали трех офицеров российской армии в Запорожской области. Оккупанты съехались на совещание и были ликвидированы из HIMARS.

"Три офицера руководящего состава российских оккупационных войск ликвидированы в результате успешной операции Департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем ВСУ и оперативной группировки войск "Таврия", — говорится в сообщении. 

Сотрудники ГУР получили информацию о запланированной встрече с участием офицеров командования 4-й гвардейской военной базы оккупационных сил РФ, которые участвуют в преступной войне против Украины в Запорожской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор теряет большое количество личного состава на фронте в Украине. Только в Ростове неопознанными остаются 56 тысяч ликвидированных оккупантов. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Украины (ГУР), которое ссылается на перехват разговора оккупантов.




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