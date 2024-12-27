HIMARS отработал как надо: где ликвидированы российские офицеры

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Кравцев Сергей
Украинские защитники ликвидировали трех офицеров российской армии в Запорожской области. Оккупанты съехались на совещание и были ликвидированы из HIMARS. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.
Удар HIMARS по штабу РФ в Запорожской области. Фото ГУР Минобороны
Сотрудники ГУР получили информацию о запланированной встрече с участием офицеров командования 4-й гвардейской военной базы оккупационных сил РФ, которые участвуют в преступной войне против Украины в Запорожской области.
Как рассказали разведчики, сразу после начала полевого совещания оккупантов по скоплению российских офицеров и их транспортных средств нанесли высокоточный удар с HIMARS, а после прибытия группы эвакуации захватчиков атаковали ударные дроны украинских Сил безопасности и обороны.
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