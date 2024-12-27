Буданов назвал причину авиакатастрофы самолета в Казахстане

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что причиной авиакатастрофы пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане стала работа ПВО России. По его словам, самолет был сбит на территории России установкой "Панцирь С1".

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов в комментарии The WarZone заявил, что самолет Embraer авиакомпании AZAL был сбит российской ракетой.

"Насколько нам известно, самолет был сбит российским ЗРК "Панцирь С1" на территории России", — сказал Буданов.

Ранее эту версию также сообщило издание Euronews со ссылкой на правительственные источники Азербайджана. Предварительно считается, что самолет должен был приземлиться в Грозном, однако получил повреждения от работы российского ПВО.

Пилоты Azerbaijan Airlines направили запрос об аварийной посадке и совершили несколько кругов вокруг аэропорта, однако получили отказ. Россияне направили самолет через Каспийское море в аэропорт Актау в Казахстане. Самолет, который мог лететь с поврежденным навигатором GPS, разбился на побережье Каспийского моря. На борту находились 67 человек, из которых погибли 38 человек.

Росавиация сразу после падения самолета авиакомпании AZAL назвала причиной "столкновения с птицами". После сообщений, что на борту самолета были слышны взрывы, российские СМИ начали активно публиковать новости, что причиной крушения якобы стал взорвавшийся в самолете баллон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что выживший пассажир рассказал, что на самом деле произошло в самолете. Также в сеть попала видеозапись из салона самолета перед его падением в Казахстане.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на авиакатастрофу в Казахстане.