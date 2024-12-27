Буданов назвал причину авиакатастрофы самолета в Казахстане

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Slava Kot
Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что причиной авиакатастрофы пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане стала работа ПВО России. По его словам, самолет был сбит на территории России установкой "Панцирь С1".
Кирилл Буданов. Фото из открытых источников
Кирилл Буданов в комментарии The WarZone заявил, что самолет Embraer авиакомпании AZAL был сбит российской ракетой.
Ранее эту версию также сообщило издание Euronews со ссылкой на правительственные источники Азербайджана. Предварительно считается, что самолет должен был приземлиться в Грозном, однако получил повреждения от работы российского ПВО.
Пилоты Azerbaijan Airlines направили запрос об аварийной посадке и совершили несколько кругов вокруг аэропорта, однако получили отказ. Россияне направили самолет через Каспийское море в аэропорт Актау в Казахстане. Самолет, который мог лететь с поврежденным навигатором GPS, разбился на побережье Каспийского моря. На борту находились 67 человек, из которых погибли 38 человек.
Росавиация сразу после падения самолета авиакомпании AZAL назвала причиной "столкновения с птицами". После сообщений, что на борту самолета были слышны взрывы, российские СМИ начали активно публиковать новости, что причиной крушения якобы стал взорвавшийся в самолете баллон.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что выживший пассажир рассказал, что на самом деле произошло в самолете. Также в сеть попала видеозапись из салона самолета перед его падением в Казахстане.
Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на авиакатастрофу в Казахстане.
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