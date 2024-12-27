logo

BTC/USD

96582.99

ETH/USD

3411.98

LTC/USD

104.30

USD/UAH

42.20

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Буданов назвал причину авиакатастрофы самолета в Казахстане
commentss НОВОСТИ Все новости

Буданов назвал причину авиакатастрофы самолета в Казахстане

Россия сбила пассажирский самолет собственной ракетой во время работы ПВО, заявил Кирилл Буданов.

сегодня, 09:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что причиной авиакатастрофы пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане стала работа ПВО России. По его словам, самолет был сбит на территории России установкой "Панцирь С1".

Буданов назвал причину авиакатастрофы самолета в Казахстане

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов в комментарии The WarZone заявил, что самолет Embraer авиакомпании AZAL был сбит российской ракетой.

"Насколько нам известно, самолет был сбит российским ЗРК "Панцирь С1" на территории России", — сказал Буданов.

Ранее эту версию также сообщило издание Euronews со ссылкой на правительственные источники Азербайджана. Предварительно считается, что самолет должен был приземлиться в Грозном, однако получил повреждения от работы российского ПВО.

Пилоты Azerbaijan Airlines направили запрос об аварийной посадке и совершили несколько кругов вокруг аэропорта, однако получили отказ. Россияне направили самолет через Каспийское море в аэропорт Актау в Казахстане. Самолет, который мог лететь с поврежденным навигатором GPS, разбился на побережье Каспийского моря. На борту находились 67 человек, из которых погибли 38 человек.

Росавиация сразу после падения самолета авиакомпании AZAL назвала причиной "столкновения с птицами". После сообщений, что на борту самолета были слышны взрывы, российские СМИ начали активно публиковать новости, что причиной крушения якобы стал взорвавшийся в самолете баллон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что выживший пассажир рассказал, что на самом деле произошло в самолете. Также в сеть попала видеозапись из салона самолета перед его падением в Казахстане.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на авиакатастрофу в Казахстане.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.twz.com/air/what-we-know-about-the-azerbaijanin-airliner-that-crashed-in-kazakhstan
Теги:

Новости

Все новости