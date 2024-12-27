Перехват разговора о больших потерях РФ в Украине: детали от ГУР

Страна-агрессор теряет большое количество личного состава на фронте в Украине. Только в Ростове неопознанными остаются 56 тысяч ликвидированных оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Украины (ГУР), которое ссылается на перехват разговора оккупантов.

Потери российских войск. Фото из открытых источников

Так, в перехваченном украинской разведкой разговоре житель Белгородской области обсуждает огромные потери оккупантов в войне против Украины.

"Говорил мне наш общий знакомый один, говорил 56 тысяч еще неопознанных, в Ростове. Там руку нашли, там ногу нашли", — рассказал россиянин.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники ликвидировали трех офицеров российской армии в Запорожской области. Оккупанты съехались на совещание и были ликвидированы из HIMARS. Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.

"Три офицера руководящего состава российских оккупационных войск ликвидированы в результате успешной операции Департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем ВСУ и оперативной группировки войск "Таврия", — говорится в сообщении.

Сотрудники ГУР получили информацию о запланированной встрече с участием офицеров командования 4-й гвардейской военной базы оккупационных сил РФ, которые участвуют в преступной войне против Украины в Запорожской области.

Также издание "Комментарии" сообщало – руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что причиной авиакатастрофы пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане стала работа ПВО России. По его словам, самолет был сбит на территории России установкой "Панцирь С1". Кирилл Буданов в комментарии The WarZone заявил, что самолет Embraer авиакомпании AZAL был сбит российской ракетой.