Перехват разговора о больших потерях РФ в Украине: детали от ГУР

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Страна-агрессор теряет большое количество личного состава на фронте в Украине. Только в Ростове неопознанными остаются 56 тысяч ликвидированных оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Украины (ГУР), которое ссылается на перехват разговора оккупантов.
Потери российских войск. Фото из открытых источников
Так, в перехваченном украинской разведкой разговоре житель Белгородской области обсуждает огромные потери оккупантов в войне против Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники ликвидировали трех офицеров российской армии в Запорожской области. Оккупанты съехались на совещание и были ликвидированы из HIMARS. Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.
Сотрудники ГУР получили информацию о запланированной встрече с участием офицеров командования 4-й гвардейской военной базы оккупационных сил РФ, которые участвуют в преступной войне против Украины в Запорожской области.
Также издание "Комментарии" сообщало – руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что причиной авиакатастрофы пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане стала работа ПВО России. По его словам, самолет был сбит на территории России установкой "Панцирь С1". Кирилл Буданов в комментарии The WarZone заявил, что самолет Embraer авиакомпании AZAL был сбит российской ракетой.
Новости