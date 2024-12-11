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Жирный прилет по нефтебазе РФ: в Генштабе впервые прокомментировали атаку

Генштаб подтвердил ночную атаку на нефтебазу в Брянской области, есть попадания

сегодня, 12:30
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Кравцев Сергей

В ночь на 11 декабря подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Главного управления разведки (ГУР) нанесли успешный удар по нефтебазе в Брянской области Российской Федерации (РФ). Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Жирный прилет по нефтебазе РФ: в Генштабе впервые прокомментировали атаку

Удар по нефтебазе. Фото из открытых источников

Отмечается, что атака была осуществлена против нефтебазы "Брянск" — наливного пункта нефтепровода "Дружба". Ее функцией является прием, хранение, распределение, а также отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт. В том же числе нефтебаза активно используется для снабжения оккупационной армии врага.

"По имеющейся информации есть попадание по нефтебазе с последующим возгоранием. Начался массированный пожар. Результаты боевой работы уточняются", — добавляет Генштаб.

Читайте также на портале "Комментарии" — этой ночью было громко в Брянской области РФ, где было слышно около 10 взрывов. Российские власти заявили об атаке 10 дронов на область и пожар в Брянске. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что "в результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание производственного объекта". По данным Astra, в Брянске после атаки БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод.

Также издание "Комментарии" сообщало – после "горячей" ночи в Таганроге РФ, в российских СМИ начала появляться информация о том, что город был атакован новыми ракетами-дронами "Паляница". Украина же никак пока не комментирует эту информацию. Но исходя из тех характеристик ракеты-дрона, которые были оглашены ранее, известно, что дальность полета ракеты-дрона – 750 км, скорость – 900 км/ч, боевая часть – 30-50 кг.

Ранее "Комментарии" писали – Рустем Умеров рассказал новые детали об украинской ракете-дроне "Паляница".




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