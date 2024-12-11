В РФ заявили о первых прилетах ракеты-дрона Паляниця

Как передает портал "Комментарии", после "горячей" ночи в Таганроге РФ, в российских СМИ начала появляться информация о том, что город был атакован новыми ракетами-дронами "Паляница". Украина же никак пока не комментирует эту информацию. Но исходя из тех характеристик ракеты-дрона, которые были оглашены ранее, известно, что дальность полета ракеты-дрона – 750 км, скорость – 900 км/ч, боевая часть – 30-50 кг.

Ракета-дрон Паляниця. Фото из открытых источников

Ранее российские власти заявили, что в ночь на 11 декабря город Таганрог Ростовской области якобы подвергся ракетной атаке, в результате которой повреждено промышленное предприятие и сгорело 14 автомобилей.

И.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что ночью ракетной атаке подвергся Таганрог. Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке.

Российские паблики писали о том, что жители Таганрога сообщали о многочисленных взрывах и стрельбе. Очевидцы утверждали, что было слышно не менее 10 взрывов над Таганрогом, которые начались в 4:20 утра по местному времени.

Российские пропагандисты "РИА Новости" также сообщили, что вследствие ракетной атаки в Таганроге повреждена котельная, теплоснабжения нет в 27 многоквартирных домах.

Также этой ночью было громко в Брянской области РФ, где было слышно около 10 взрывов. Российские власти заявили об атаке 10 дронов на область и пожар в Брянске.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что "в результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание производственного объекта". По данным Astra, в Брянске после атаки БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод.

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