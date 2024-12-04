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Умеров рассказал новые детали об украинской ракете-дроне "Паляница"

Украина начала серийное производство ракеты-дрон "Паляница".

4 декабря 2024, 13:45
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Slava Kot

Министр обороны Рустем Умеров рассказал, что украинская дальнобойная ракета-дрон "Паляница" пошла в серийное производство. По словам главы Минобороны, это стал пример объединения бизнеса и государства в общих целях обеспечения безопасности Украины.

Умеров рассказал новые детали об украинской ракете-дроне "Паляница"

Ракеты-дрон "Паляница". Фото иллюстративное

Рустем Умеров в колонке издания "Левый берег" рассказал новые подробности изготовления Украиной ракет и других видов оружия.

"Частные предприятия также демонстрируют невероятные результаты. Например, новый стартап реализовал проект ракеты "Паляница", которая уже вышла в серийное производство благодаря поддержке Минобороны. Это яркий пример того, как государство и частный сектор объединяются для достижения общей цели", — сообщил Умеров.

Также министр рассказал, что Украина возобновила и масштабировала производство крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун". По его словам, украинские ракеты позволят ВСУ действовать самостоятельно и наносить точечные удары по российским объектам.

Ракета-дрон "Паляница" – это современная разработка украинского оборонно-промышленного комплекса, созданная для усиления обороноспособности страны. Это относительно новый вид оружия, сочетающий в себе характеристики ракеты и беспилотного летательного аппарата.

Разработка ракеты-дрона засекречена. Впервые о ее появлении 24 августа рассказал Владимир Зеленский. Также в тот же день "Паляница" нанесла удар по Воронежской области, где взорвался склад с боеприпасами. Пока ее технические характеристики неизвестны, однако предполагается, что ракета имеет дальность до 600-700 км.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СМИ узнали о таинственном украинском оружии, которое может изменить ход войны

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал три вида оружия для ударов по России.



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Источник: https://lb.ua/blog/rustem_umerov/647244_ukrainska_raketna_programa_klyuch.html
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