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Взрывы и пожары: куда в РФ наведались дроны ВСУ

В Брянской и Ростовской области было громко этой ночью

сегодня, 07:20
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Кравцев Сергей

В Брянской области РФ ночью 11 декабря было слышно около 10 взрывов. Российские власти заявили об атаке 10 дронов на область и пожар в Брянске. Как передает портал "Комментарии", информация появилась в ряде российских пабликов, также ее подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Взрывы и пожары: куда в РФ наведались дроны ВСУ

Взрывы. Фото: из открытых источников

Телеграмм-канал Shot со ссылкой на местных жителей сообщает, что было слышно от 6 до 10 взрывов над Фокинским районом Брянска.

В то же время Baza сообщает о серии взрывов в Брянской области, после которой начался сильный пожар.

Российские паблики добавляют, что могла быть атака беспилотников, однако официальной информации о ситуации пока нет.

Позже Богомаз сообщил, что над территорией Брянской области российская ПВО якобы уничтожила 10 беспилотников.

Губернатор традиционно добавил, что "пострадавших и разрушений нет", однако "оперативные и экстренные службы работают на месте".

Еще позже Богомаз заявил, что "в результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание производственного объекта".

По данным Astra, в Брянске после атаки БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод.

Также российские власти заявили, что в ночь на 11 декабря город Таганрог Ростовской области якобы подвергся ракетной атаке, в результате которой повреждено промышленное предприятие и сгорело 14 автомобилей.

И.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что ночью ракетной атаке подвергся Таганрог. Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке.

Российские паблики писали о том, что жители Таганрога сообщали о многочисленных взрывах и стрельбе.

Очевидцы утверждали, что было слышно не менее 10 взрывов над Таганрогом, которые начались в 4:20 утра по местному времени.

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