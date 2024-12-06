Сильные взрывы в Крыму: у оккупантов в Керчи паника, перекрыли Крымский мост

Утром 6 декабря российские захватчики перекрыли Крымский мост. Как передает портал "Комментарии", в соцсетях начали появляться сообщения о взрывах в Керчи.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Телеграмм-канал "Крымский мост" сообщил, что "движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".

Телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщил, что утром в Керчи шумно.

По данным, Telegram-канала, взрывы настолько сильные, что в Керчи дрожат окна домов от взрывов.

Читайте также на портале "Комментарии" — деоккупация Крыма имеет решающее значение для всей войны. Украина должна сделать все, что ей под силу, чтобы российский военно-морской флот и военно-воздушные силы потеряли возможность спокойно функционировать на территории полуострова. Такое мнение в интервью для "Громадське" высказал военный аналитик и бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

"Большая часть российского Черноморского флота уже выведена из Севастополя. Украинские вооруженные силы делают так, чтобы Россия не могла использовать Крым в военных целях. Также украинцам удалось уничтожить большинство крупных паромов, которые Россия использовала для поставки военного снаряжения в Крым. Но остается еще Крымский мост. Россияне много сделали, чтобы защитить его. А, впрочем, когда придет время, его тоже уничтожат", — заверил эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – в конце декабря 2024 г. Россия завершает проведение уже 20 незаконной призывной кампании в оккупированном Крыму.

В результате незаконных призывных кампаний в оккупированном Крыму на службу в российскую армию было противоправно призвано около 50 тысяч жителей Крыма, из них около 5,5 тысяч в течение 2024 года. Об этом говорится в отчете о результатах деятельности Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым за 2022-2024 годы.



