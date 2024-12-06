Сильные взрывы в Крыму: у оккупантов в Керчи паника, перекрыли Крымский мост

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Кравцев Сергей
Утром 6 декабря российские захватчики перекрыли Крымский мост. Как передает портал "Комментарии", в соцсетях начали появляться сообщения о взрывах в Керчи.
Крымский мост. Фото: из открытых источников
Телеграмм-канал "Крымский мост" сообщил, что "движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".
Телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщил, что утром в Керчи шумно.
По данным, Telegram-канала, взрывы настолько сильные, что в Керчи дрожат окна домов от взрывов.
Читайте также на портале "Комментарии" — деоккупация Крыма имеет решающее значение для всей войны. Украина должна сделать все, что ей под силу, чтобы российский военно-морской флот и военно-воздушные силы потеряли возможность спокойно функционировать на территории полуострова. Такое мнение в интервью для "Громадське" высказал военный аналитик и бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.
Также издание "Комментарии" сообщало – в конце декабря 2024 г. Россия завершает проведение уже 20 незаконной призывной кампании в оккупированном Крыму.
В результате незаконных призывных кампаний в оккупированном Крыму на службу в российскую армию было противоправно призвано около 50 тысяч жителей Крыма, из них около 5,5 тысяч в течение 2024 года. Об этом говорится в отчете о результатах деятельности Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым за 2022-2024 годы.
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