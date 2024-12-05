Генерал Ходжес назвал единственного человека в Украине, способного снести Крымский мост

Деоккупация Крыма имеет решающее значение для всей войны. Украина должна сделать все, что ей под силу, чтобы российский военно-морской флот и военно-воздушные силы потеряли возможность спокойно функционировать на территории полуострова. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью для "Громадське" высказал военный аналитик и бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе высказал мнение, что Кремль также должен потерять возможность использовать Крым как логистический хаб.

"Большая часть российского Черноморского флота уже выведена из Севастополя. Украинские вооруженные силы делают так, чтобы Россия не могла использовать Крым в военных целях. Также украинцам удалось уничтожить большинство крупных паромов, которые Россия использовала для поставки военного снаряжения в Крым. Но остается еще Крымский мост. Россияне много сделали, чтобы защитить его. А, впрочем, когда придет время, его тоже уничтожат", — заверил эксперт.

При этом Ходжес уточнил, что ракетами Taurus и ATACMS невозможно уничтожить Крымский мост.

По словам американского военного, этими ракетами можно лишь повредить Крымский мост, но никак не уничтожить его. Потому что в этом сооружении очень много стали и бетона.

"Поэтому понадобится огромное количество взрывчатки разных типов. Чтобы уничтожить этот мост, нужна хорошо спланированная операция. Недостаточно лишь одного удара, чтобы разобраться с такой переправой. Я думаю, если кто-то в мире и может снести этот мост, то это генерал Буданов. Я уверен, что в ГУР есть люди, которые работают над планом уничтожения Крымского моста", – отметил Бен Ходжес.

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