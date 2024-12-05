Генерал Ходжес назвал единственного человека в Украине, способного снести Крымский мост

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Кравцев Сергей
Деоккупация Крыма имеет решающее значение для всей войны. Украина должна сделать все, что ей под силу, чтобы российский военно-морской флот и военно-воздушные силы потеряли возможность спокойно функционировать на территории полуострова. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью для "Громадське" высказал военный аналитик и бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.
Крымский мост. Фото: из открытых источников
Экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе высказал мнение, что Кремль также должен потерять возможность использовать Крым как логистический хаб.
При этом Ходжес уточнил, что ракетами Taurus и ATACMS невозможно уничтожить Крымский мост.
По словам американского военного, этими ракетами можно лишь повредить Крымский мост, но никак не уничтожить его. Потому что в этом сооружении очень много стали и бетона.
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