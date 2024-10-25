Россияне укрепляют Крымский мост: устанавливают морские ежи и параллельный путепровод

Оккупанты монтируют объекты двойного назначения вдоль Керченского моста в Черном море. Уже смонтирован один из шести таких объектов, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра журналистских расследований.

Строительство на Керченском мосту. Фото: ЦЖР

Незаконное строительство, продолжающееся рядом с Керченским мостом, может иметь и логистическое, и защитное предназначение. По спутниковым данным Европейского космического агентства, россияне на восточном пролете виадука уже соединили между собой первые два пирса с южной стороны, а с северной – приближаются к этому и, скорее всего, достигнут цели в ближайшую неделю.

Наряду с новым параллельным мостом, назначение которого на сегодняшний день остается неизвестным, в море появляются металлические "ежи", которые в прошлом месяце показывал ЦЖР, а также, очевидно, установлены метки для обустройства еще одной линии защиты.

Под Керченским мостом оккупанты устанавливают сооружения из металлических свай, между которыми – забор из металлической решетки. Эти конструкции, очевидно, должны защищать бетонные опоры как от подводных, так и надводных атак морских дронов.

В то же время, например, боновые заграждения время от времени рушатся даже небольшими волнами и элементы из пластиковых бочек засоряют всю акваторию города Керчь. Защитная линия из барж еще не прошла испытание непогодой, ведь сезон штормов в Черном и Азовском морях еще впереди. Тем не менее, суда может ожидать та же участь, стихия может разбрасывать и тетраподы с "ежами".

Новые мосты вдоль основной незаконной конструкции оккупанты устанавливают капитально, поэтому, на фоне других защитных линий, они выглядят куда более надежными. А ширина этих мостов позволяет проехать в одну сторону гражданской крупногабаритной технике, как грузовой автомобиль, строительный кран так же, как и военной, например, тот же ЗГРК "Панцирь – С1".

Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук считает, что это сооружение точно не предназначено для гражданского использования:

"Что касается незаконной застройки, потом увидим, что это есть. Это могут быть гидротехнические сооружения как защитного характера, так и логистического. Сомневаюсь, что они будут открыты именно для использования гражданскими. Вероятнее всего, они будут выполнять функции каких-то оборонных рубежей. Вопрос в том, сколько они там простоят, потому что это не столь капитальное строительство как сам Крымский мост".

Среди прочего, зафиксирована и установка с обеих сторон от виадука в Керченском проливе мини-башен, на которых российские военные обустраивают наблюдательные пункты и, возможно, расчеты с пулеметами или переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК).



