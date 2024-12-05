Россия незаконно мобилизовала около 50 тысяч жителей Крыма на войну с Украиной

В конце декабря 2024 г. Россия завершает проведение уже 20 незаконной призывной кампании в оккупированном Крыму.

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В результате незаконных призывных кампаний в оккупированном Крыму на службу в российскую армию было противоправно призвано около 50 тысяч жителей Крыма, из них около 5,5 тысяч в течение 2024 года. Об этом говорится в отчете о результатах деятельности Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым за 2022-2024 годы.

Известно, что оккупанты рассмотрели 553 уголовных производства по статье об уклонении от призыва на военную службу, из них 244 – после 24 февраля 2022 года. Всего зафиксировано более 497 случаев признания жителей Крыма виновными в нежелании служить в составе оккупационного контингента войск. Соответствующая практика противоречит положениям IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и является военным преступлением.

По состоянию на 26 ноября 2024 года в российских тюрьмах незаконно содержатся 218 человек, из них 132 — крымские татары. Большинство из них — активисты, правозащитники и журналисты, остающиеся патриотами Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Блинкен: Украина должна принять тяжелые решения по мобилизации

Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге рассказал, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО работают над тем, чтобы укрепить Украину на 2025 год. Как отметил Энтони Блинкен, Украине нужна мобилизация.

"Это очень важно, потому что даже при наличии денег, боеприпасов, на передовой должны быть люди, чтобы противостоять российской агрессии. Украина должна принять непростые решения по дальнейшей мобилизации", — отметил он. В свою очередь, США обязуются обеспечить каждого мобилизованного обучением и оснащением, подчеркнул Блинкен.