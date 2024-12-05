logo

BTC/USD

98115.62

ETH/USD

3911.01

LTC/USD

136.51

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия незаконно мобилизовала около 50 тысяч жителей Крыма на войну с Украиной
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия незаконно мобилизовала около 50 тысяч жителей Крыма на войну с Украиной

По состоянию на декабрь это уже 20 призывных кампаний в оккупированном Крыму

5 декабря 2024, 08:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В конце декабря 2024 г. Россия завершает проведение уже 20 незаконной призывной кампании в оккупированном Крыму.

Россия незаконно мобилизовала около 50 тысяч жителей Крыма на войну с Украиной

Иллюстративное фото

В результате незаконных призывных кампаний в оккупированном Крыму на службу в российскую армию было противоправно призвано около 50 тысяч жителей Крыма, из них около 5,5 тысяч в течение 2024 года. Об этом говорится в отчете о результатах деятельности Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым за 2022-2024 годы.

Известно, что оккупанты рассмотрели 553 уголовных производства по статье об уклонении от призыва на военную службу, из них 244 – после 24 февраля 2022 года. Всего зафиксировано более 497 случаев признания жителей Крыма виновными в нежелании служить в составе оккупационного контингента войск. Соответствующая практика противоречит положениям IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и является военным преступлением.

По состоянию на 26 ноября 2024 года в российских тюрьмах незаконно содержатся 218 человек, из них 132 — крымские татары. Большинство из них — активисты, правозащитники и журналисты, остающиеся патриотами Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Блинкен: Украина должна принять тяжелые решения по мобилизации

Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге рассказал, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО работают над тем, чтобы укрепить Украину на 2025 год. Как отметил Энтони Блинкен, Украине нужна мобилизация.

"Это очень важно, потому что даже при наличии денег, боеприпасов, на передовой должны быть люди, чтобы противостоять российской агрессии. Украина должна принять непростые решения по дальнейшей мобилизации", — отметил он. В свою очередь, США обязуются обеспечить каждого мобилизованного обучением и оснащением, подчеркнул Блинкен.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости