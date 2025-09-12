Жирное попадание: ВСУ "минуснули" топ-офицеров РФ

Украинские защитники разгромили командный пункт армии оккупантов в населенном пункте Воскресенка Запорожской области. Подтверждены первые важные потери захватчиков.

ВСУ разгромили командный пункт оккупантов. Фото: из открытых источников

Как рассказал офицер ВСУ, военный обозреватель, который отслеживает потери оккупантов на фронте, Анатолий Штефан "Штирлиц", в результате удара по командному пункту погибли по меньшей мере два подполковника армии РФ.

Некрологи об этих оккупантах высшего офицерского состава появились через несколько дней после разгрома командного пункта. "Штирлиц" утверждает, что оба подполковника были ликвидированы в Воскресенке.

Подтверждена гибель подполковника Дмитрия Пашабекова; подполковника Руслана Шигабутдинова.

Всего, по данным ресурсов, отслеживающих потери РФ, ликвидировано 17 офицеров и 1 рядового. Они руководили наступлением РФ на одном из участков фронта.

