logo

BTC/USD

115349

ETH/USD

4537.63

USD/UAH

41.31

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Жирное попадание: ВСУ "минуснули" топ-офицеров РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Жирное попадание: ВСУ "минуснули" топ-офицеров РФ

ВСУ разгромили командный пункт оккупантов в Запорожской области

12 сентября 2025, 09:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские защитники разгромили командный пункт армии оккупантов в населенном пункте Воскресенка Запорожской области. Подтверждены первые важные потери захватчиков.

Жирное попадание: ВСУ "минуснули" топ-офицеров РФ

ВСУ разгромили командный пункт оккупантов. Фото: из открытых источников

Как рассказал офицер ВСУ, военный обозреватель, который отслеживает потери оккупантов на фронте, Анатолий Штефан "Штирлиц", в результате удара по командному пункту погибли по меньшей мере два подполковника армии РФ.

Некрологи об этих оккупантах высшего офицерского состава появились через несколько дней после разгрома командного пункта. "Штирлиц" утверждает, что оба подполковника были ликвидированы в Воскресенке.

Подтверждена гибель подполковника Дмитрия Пашабекова; подполковника Руслана Шигабутдинова.

Всего, по данным ресурсов, отслеживающих потери РФ, ликвидировано 17 офицеров и 1 рядового. Они руководили наступлением РФ на одном из участков фронта.

Читайте также на портале "Комментарии" — в акватории Черного моря под Новороссийском украинские защитники выследили и вывели из строя корабль Черноморского флота РФ. Что важно знать? Как РФ теряет корабли в Черном море? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – движение "АТЕШ" совершило атаку на завод ПВО в Туле. В частности, партизаны уничтожили вышку связи. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "АТЕШ".

"Агенты нашего движения успешно выключили связь на оборонном заводе в Туле. В результате диверсии удалось уничтожить вышку связи возле завода АО "Щегловский вал", — говорится в сообщении.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/a_shtirlitz/31686
Теги:

Новости

Все новости