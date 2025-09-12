Почему РФ продолжает терять корабли в Черном море: чем вновь удивили ВСУ

Рубрики
Кравцев Сергей
В акватории Черного моря под Новороссийском украинские защитники выследили и вывели из строя корабль Черноморского флота РФ. Что важно знать? Как РФ теряет корабли в Черном море? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Поражение российского корабля. Фото: из открытых источников
Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан заявил в эфире Radio NV, что удар спецназа Главного управления разведки Минобороны по кораблю у берегов Новороссийска – это новый этап в выполнении боевых задач на Черном море.
Он добавил, что БЭК оказался на таком расстоянии от цели поражения, где его не могли увидеть ни береговая охрана, ни российские корабли. И FPV-дроны могли преодолеть расстояние в 7-8 км, чтобы выполнить боевую задачу.
Эксперт добавил, что это не первый раз. Ранее уже была использована такого рода сборка по наземным объектам в Крыму. А сейчас, добавив к БЭКам определенное количество топлива и возможность его вернуть, они его так и используют. Скорее всего после того, как этот БЭК отработал, возвращается обратно, берет следующую партию и в таком рейдовом режиме будет выполнять следующую задачу.
Капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко заявил в эфире общенационального телемарафона, что российские патрульные корабли в Черном море оказались чрезвычайно уязвимыми даже перед украинскими дронами. Потери судов свидетельствуют о слабости их обороны и отсутствии ударного вооружения, которое Москва так и не установила.
Рыженко объяснил, что российские патрульные корабли типа "Василий Быков" оказались слабыми даже перед воздушными и морскими беспилотниками.
Он подчеркнул, что россияне пытаются усиливать патрульные суда системами противовоздушной обороны, но делают это кустарными методами.
По его словам, главная слабость этих кораблей – отсутствие ударного оружия. Россия планировала установить на них ракеты "Калибр", однако этого так и не произошло.
