Партизаны ударили по важному заводу в РФ: что удалось уничтожить

Движение "АТЕШ" совершило атаку на завод ПВО в Туле. В частности, партизаны уничтожили вышку связи. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "АТЕШ".

Партизаны "АТЕШ" ударили по заводу ПВО в Туле. Фото: АТЕШ

"Агенты нашего движения успешно выключили связь на оборонном заводе в Туле. В результате диверсии удалось уничтожить вышку связи возле завода АО "Щегловский вал", — говорится в сообщении.

Там уточнили, что данное предприятие относится к российскому военно-промышленному комплексу. Как поясняется, на нем разрабатываются системы противовоздушной обороны, скорострельные орудия и стрелковое оружие.

"В частности, в цехах завода собирают ПТРК "Корнет" и ЗРПК "Панцирь-С", — сказано в публикации.

Также в "АТЕШ" рассказали, что ранее уже проводили разведку этого объекта, и по заводу наносили удары Силы обороны Украины. Но теперь и само движение меняет подход.

"Теперь мы переходим к более активным действиям и уничтожаем инфраструктуру предприятия — и это только начало!, — резюмировали в "АТЕШ".

Читайте также на портале "Комментарии" — в глубине России партизаны парализовали железную дорогу, по которой поставлялось топливо и технику для военных заводов. Они показали, что безопасных мест для оккупантов не осталось. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Агенты движения "АТЕШ" провели операцию на железнодорожной ветке в Костроме, уничтожив релейный шкаф.

Железнодорожная сеть Костромы активно используется для транспортировки топлива, военной техники и комплектующих на военные заводы в центральных регионах России. Разрушение системы управления движением приводит к сбоям в графике и задержкам поставок. Это подрывает стабильность всей логистической сети армии РФ.



