Жесткий ультиматум Путина Украине: на что пошел Зеленский

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Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский на днях опубликовал видео первого боевого применения украинской баллистики. Однако не сообщил, куда были направлены ракеты. Впоследствии появилась информация, что Украина якобы избивала по объектам врага на временно оккупированной территории.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Об одной из версий, почему украинская баллистика не полетела на территорию России и вообще, будут ли такие баллистические ракеты непосредственно РФ, рассказал политтехнолог Олег Постернак.
По его словам, европейцам не нужна сейчас война России против них. Так что россияне, заметил эксперт, знают об этом и "угрожают фактически, но очень филигранно".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно предлагал лидеру РФ Владимиру Путину провести личную встречу и обсудить острые вопросы, чтобы завершить войну в Украине. В Кремле не отказывают, однако выдвигают ультиматум – переговоры только в Москве.
Журналист Дмитрий Гордон рассказал, что Зеленский поступит с Путиным во время встречи.