Жесткий ультиматум Путина Украине: на что пошел Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на днях опубликовал видео первого боевого применения украинской баллистики. Однако не сообщил, куда были направлены ракеты. Впоследствии появилась информация, что Украина якобы избивала по объектам врага на временно оккупированной территории.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Об одной из версий, почему украинская баллистика не полетела на территорию России и вообще, будут ли такие баллистические ракеты непосредственно РФ, рассказал политтехнолог Олег Постернак.

"Существует версия, что украинская баллистика пугает наших западных союзников и ее использование по территории России может привести к полному коллапсу и дисбалансу. Я слышал в дипломатических источниках по неподтвержденной информации, повторю еще раз, о том, что если Украина будет широко использовать свою баллистику против суверенно признанной территории России, Россия угрожает прямо совершить атаку на европейские страны”, — рассказал политтехнолог.

По его словам, европейцам не нужна сейчас война России против них. Так что россияне, заметил эксперт, знают об этом и "угрожают фактически, но очень филигранно".

"Ставится условие, если вы допустите использование украинской баллистики, мы готовы расширить масштаб войны. И тогда уже ядерное оружие, исходя из валдайской речи Путина, становится, в принципе, свершившимся фактом", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно предлагал лидеру РФ Владимиру Путину провести личную встречу и обсудить острые вопросы, чтобы завершить войну в Украине. В Кремле не отказывают, однако выдвигают ультиматум – переговоры только в Москве.

Журналист Дмитрий Гордон рассказал, что Зеленский поступит с Путиным во время встречи.