Гордон розкрив, що Зеленський може зробити з Путіним на зустрічі: Кремль цього боїться

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Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський неодноразово пропонував лідеру РФ Володимиру Путіну провести особисту зустріч і обговорити гострі питання, щоб завершити війну в Україні. У Кремлі не відмовляють, однак висувають ультиматум — переговори тільки в Москві.
Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"
Журналіст Дмитро Гордон пояснив, чому насправді Путін не хоче зустрічатися із Зеленським. Він зазначив, що наразі не вірить у можливість особистої зустрічі.
Гордон пояснив свою позицію тим, що Зеленський, на його думку, має значний досвід публічних виступів і сильне почуття гумору. Саме тому зустріч із ним, вважає журналіст, може стати для Путіна неприємною з точки зору публічного сприйняття.
Водночас журналіст допускає інший формат — телефонну розмову Путіна і Зеленського за участю президента США Дональда Трампа. Однак і такий сценарій, на його думку, може бути неприйнятним для глави Кремля.
Таким чином, журналіст не бачить наразі реалістичного сценарію ні для особистої зустрічі Путіна із Зеленським, ні для тристоронньої телефонної розмови за участю Трампа.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, на який напрямок Путін може кинути мобілізовані війська.