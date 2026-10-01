Гордон розкрив, що Зеленський може зробити з Путіним на зустрічі: Кремль цього боїться

Президент України Володимир Зеленський неодноразово пропонував лідеру РФ Володимиру Путіну провести особисту зустріч і обговорити гострі питання, щоб завершити війну в Україні. У Кремлі не відмовляють, однак висувають ультиматум — переговори тільки в Москві.

Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"

Журналіст Дмитро Гордон пояснив, чому насправді Путін не хоче зустрічатися із Зеленським. Він зазначив, що наразі не вірить у можливість особистої зустрічі.

Гордон пояснив свою позицію тим, що Зеленський, на його думку, має значний досвід публічних виступів і сильне почуття гумору. Саме тому зустріч із ним, вважає журналіст, може стати для Путіна неприємною з точки зору публічного сприйняття.

“Він же (Зеленський, — ред.) під час зустрічі з Путіним просто своїм інтелектом та почуттям гумору може зробити з Путіна свинячу відбивну. Путіну це потрібно? Ганьба на весь світ Путіну потрібна у прямому ефірі? Ні, я вважаю, тож я не бачу такої зустрічі. Я не розумію, як вона може статися”, — сказав Гордон.

Водночас журналіст допускає інший формат — телефонну розмову Путіна і Зеленського за участю президента США Дональда Трампа. Однак і такий сценарій, на його думку, може бути неприйнятним для глави Кремля.

“Ну, теоретично можна, напевно, допустити телефонну розмову разом із Трампом, але знову ж таки для Путіна це буде вже принизливо. А він же думає, щоб не принизитися. Тому я не уявляю, як це можливо. Чесно не уявляю”, — заявив Гордон.

Таким чином, журналіст не бачить наразі реалістичного сценарію ні для особистої зустрічі Путіна із Зеленським, ні для тристоронньої телефонної розмови за участю Трампа.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, на який напрямок Путін може кинути мобілізовані війська.



