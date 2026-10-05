Жорсткий ультиматум Путіна Україні: на що пішов Зеленський

Президент України Володимир Зеленський днями опублікував відео першого бойового застосування української балістики. Однак не повідомив, куди саме були направлені ракети. Згодом з’явилась інформація, що Україна нібито била по об’єктах ворога на тимчасово окупованій території.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Про одну з версій, чому українська балістика не полетіла на територію Росії і взагалі, чи битимуть такі балістичні ракети безпосередньо РФ, розповів політтехнолог Олег Постернак.

“Існує версія, що українська балістика лякає наших західних союзників і її використання по території Росії може призвести до повного колапсу і дисбалансу. Я чув у дипломатичних джерелах за непідтвердженою інформацією, повторю ще раз, про те, що якщо Україна буде широко використовувати свою балістику проти суверенно визнаної території Росії, Росія погрожує прямо вчинити атаку на європейські країни”, — розповів політтехнолог.

За його словами, європейцям не треба зараз війна Росії проти них. Тож, росіяни, зауважив експерт, знають про це і “погрожують фактично, але дуже філігранно”.

“Ставиться умова, якщо ви допустите використання української балістики, ми готові розширити масштаб війни. І тоді вже ядерна зброя, виходячи з валдайської промови Путіна, стає, в принципі, доконаним фактом”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський неодноразово пропонував лідеру РФ Володимиру Путіну провести особисту зустріч і обговорити гострі питання, щоб завершити війну в Україні. У Кремлі не відмовляють, однак висувають ультиматум — переговори тільки в Москві.

Журналіст Дмитро Гордон розповів, що Зеленський зробить з Путіним під час зустрічі.