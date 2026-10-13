Жесткий прилет по центру Ровно: куда попал российский дрон

Российские войска утром 13 октября атаковали Ровно ударным беспилотником. Прилёт зафиксировали в центральной части города: целью стало помещение одного из учебных заведений. В результате удара есть раненые, также сообщается о значительных повреждениях здания. Об этом заявили в Ровенской областной военной администрации.

Удар по Ровно. Фото: из открытых источников

Перед взрывами в регионе наблюдали движение вражеского беспилотника в западном направлении. Позже жители города услышали звуки взрывов, после чего появилась информация о попадании в корпус учебного заведения.

Глава Ровенской ОВА Александр Коваль подтвердил последствия атаки и сообщил, что на месте происшествия работают профильные службы.

"Имеем прилёт в центр города, в корпус учебного заведения. Все службы на месте, работаем. Много повреждений, ранены", — заявил глава областной администрации.

По состоянию на момент публикации точное количество пострадавших не сообщалось. Также не уточняются характер полученных травм и степень тяжести состояния раненых. Информация о возможных других последствиях удара продолжает выясняться.

Атака на центральную часть города вновь продемонстрировала угрозу, которую российские беспилотники представляют для украинских населённых пунктов даже вдали от линии фронта. Попадание в здание учебного заведения вызывает особую обеспокоенность из-за возможного присутствия внутри людей.

Местные службы продолжают работать на месте удара. Данные о масштабах разрушений и состоянии пострадавших могут быть уточнены после завершения первоочередных мероприятий.

Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время угрозы находиться в безопасных местах. Официальная информация о последствиях атаки ожидается от областных властей и экстренных служб.

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