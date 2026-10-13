Россияне достали дронами Львовщину: последствия массированной атаки на жилую застройку

Российские войска утром во вторник, 13 октября, пытались атаковать Львовскую область беспилотниками. В результате падения дрона в одном из населенных пунктов возник пожар в жилых домах, также были повреждены автомобили. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

По данным Воздушных сил ВСУ, после пяти часов утра над Львовской областью зафиксировали реактивные беспилотники. На фоне воздушной атаки жители Львова слышали взрывы. Городской голова Андрей Садовый сообщил в социальных сетях о работе противовоздушной обороны.

Позже Садовый написал о попадании в жилой дом в селе Мурованое, расположенном в соседней с Львовом общине. Информацию о последствиях происшествия также прокомментировал глава областной военной администрации.

По предварительным данным, сбитый беспилотник упал на жилой дом. После этого загорелись здания, а на месте происшествия начали работать соответствующие службы. На момент публикации официальных сообщений об injured или погибших не поступало.

"Горят два дома. Повреждены три автомобиля... На месте работают все службы", — сообщил Козицкий.

Обстоятельства падения беспилотника и полный масштаб повреждений уточняются. Информация о возможных пострадавших также может измениться после обследования места происшествия и проверки данных экстренными службами.

Атака произошла на фоне продолжающихся российских воздушных ударов по территории Украины. Жителям региона следует обращать внимание на сигналы воздушной тревоги и не игнорировать сообщения официальных служб.

Дополнительная информация о последствиях атаки, состоянии поврежденных зданий и возможном ущербе инфраструктуре ожидается от местных властей.

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