Жорсткий приліт по центру Рівного: куди влучив російський дрон

Російські війська вранці 13 жовтня атакували Рівне ударним безпілотником. Приліт зафіксували у центральній частині міста: метою стало приміщення одного із навчальних закладів. Внаслідок удару є поранені, також повідомляється про значні пошкодження будівлі. Про це заявили у Рівненській обласній військовій адміністрації.

Удар по Рівному. Фото: з відкритих джерел

Перед вибухами у регіоні спостерігали рух ворожого безпілотника у західному напрямку. Згодом жителі міста почули звуки вибухів, після чого з'явилася інформація про потрапляння до корпусу навчального закладу.

Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль підтвердив наслідки атаки та повідомив, що на місці події працюють профільні служби.

"Маємо приліт до центру міста, до корпусу навчального закладу. Усі служби на місці, працюємо. Багато пошкоджень поранено", — заявив голова обласної адміністрації.

Станом на момент публікації точної кількості постраждалих не повідомлялося. Також не уточнюються характер отриманих травм та ступінь тяжкості стану поранених. Інформація про можливі інші наслідки удару продовжує з'ясовуватись.

Атака на центральну частину міста знову продемонструвала загрозу, яку російські безпілотники становлять для українських населених пунктів навіть далеко від лінії фронту. Потрапляння до будівлі навчального закладу викликає особливе занепокоєння через можливу присутність усередині людей.

Місцеві служби продовжують працювати дома удару. Дані про масштаби руйнувань та стан постраждалих можуть бути уточнені після завершення першочергових заходів.

Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час загрози перебувати у безпечних місцях. Офіційна інформація про наслідки атаки очікується від обласної влади та екстрених служб.

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