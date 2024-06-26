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Жены защитников Мариуполя встретились с Папой Римским: о чем его просили

Жены защитников Мариуполя попросили Папу Римского позаботиться об их мужьях, не попадающих в списки на обмен

26 июня 2024, 21:20
Автор:
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Ткачик Олеся
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Папа Римский Франциск во время всеобщей аудиенции 26 июня встретился с родственниками украинских военнопленных, защищавших Мариуполь, сообщает Vatican News.

Жены защитников Мариуполя встретились с Папой Римским: о чем его просили

Папа Римский

Сообщается, что Папа Франциск выслушал показания четырех украинок. Их истории объединяет то, что их близкие — защитники Мариуполя, получившие длительные, а то и пожизненные приговоры в российских судах, исключенные из списков на обмен. Международные организации, такие как Красный Крест, не имеют к ним доступа.

Женщины рассказали, что последний раз имели связь со своими близкими еще весной 2022 года. Одна из украинок отметила, что очень рассчитывает на помощь Папы Римского.

"У нас 101 незаконно заключен именно из Азова, и мы очень хотим, чтобы именно за них всех позаботился Папа Римский, попросил, обратился к Путину, потому что их поменять возможно только яерез амнистию или помилование. Они им там уже не нужны, а нам нужны, мы их ждем", — сказала одна из украинок.

Во время встречи с Папой женщины передали ему списки, информацию о своих близких, а также символические подарки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 25 июня в результате обмена пленными еще 90 украинцев вернулись в Украину. По данным украинского Координационного штаба по обращению с военнопленными, среди них были 32 нацгвардейца, 18 пограничников, 17 представителей Военно-Морских сил, 15 бойцов ВСУ и 8 терробороновцев. Удалось вернуть 59 защитников Мариуполя, в том числе 52 вышедших из Азовстали бойцов. Также из плена освобождены пять охранявших ЧАЭС нацгвардейцев.




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