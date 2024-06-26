Жены защитников Мариуполя встретились с Папой Римским: о чем его просили

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Папа Римский Франциск во время всеобщей аудиенции 26 июня встретился с родственниками украинских военнопленных, защищавших Мариуполь, сообщает Vatican News.
Папа Римский
Сообщается, что Папа Франциск выслушал показания четырех украинок. Их истории объединяет то, что их близкие — защитники Мариуполя, получившие длительные, а то и пожизненные приговоры в российских судах, исключенные из списков на обмен. Международные организации, такие как Красный Крест, не имеют к ним доступа.
Женщины рассказали, что последний раз имели связь со своими близкими еще весной 2022 года. Одна из украинок отметила, что очень рассчитывает на помощь Папы Римского.
Во время встречи с Папой женщины передали ему списки, информацию о своих близких, а также символические подарки.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 25 июня в результате обмена пленными еще 90 украинцев вернулись в Украину. По данным украинского Координационного штаба по обращению с военнопленными, среди них были 32 нацгвардейца, 18 пограничников, 17 представителей Военно-Морских сил, 15 бойцов ВСУ и 8 терробороновцев. Удалось вернуть 59 защитников Мариуполя, в том числе 52 вышедших из Азовстали бойцов. Также из плена освобождены пять охранявших ЧАЭС нацгвардейцев.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!