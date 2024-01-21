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Slava Kot
В марте 2022 года российская армия обстреляла роддом в Мариуполе. Тогда весь мир облетели фотографии выжившей после авиабомбардировки беременной Марианны Вышемирской. Впоследствии женщину эвакуировали в другую больницу, где она родила. Однако сейчас Вышемирская призывает голосовать за Путина и поддерживает российского президента на выборах.
Марианна Вышемирская поддержала Путина. Фото из открытых источников
После того, как уроженку Мариуполя спасли и помогли с родами, она уехала в Россию, где стала коллаборанткой и агитатором Владимира Путина на президентских выборах в РФ. Об этом она написала в социальных сетях, где опубликовала фотографию с подписью поддержки российского президента.
Колаборантка объяснила, что для нее "выбор очевиден" и она "не видит причин что-то менять".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские пропагандисты признались, для чего им нужна война против Украины.
Также "Комментарии" писали о России, которая обратилась за помощью к Казахстану.
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Ігор
сегодня, 15:22
В порівнянні з нашим юдейцем навіть таке зло як Путін буде янголом.