Женщина, пережившая российскую бомбардировку роддома в Мариуполе поддержала Путина

В марте 2022 года российская армия обстреляла роддом в Мариуполе. Тогда весь мир облетели фотографии выжившей после авиабомбардировки беременной Марианны Вышемирской. Впоследствии женщину эвакуировали в другую больницу, где она родила. Однако сейчас Вышемирская призывает голосовать за Путина и поддерживает российского президента на выборах.



Марианна Вышемирская поддержала Путина. Фото из открытых источников

После того, как уроженку Мариуполя спасли и помогли с родами, она уехала в Россию, где стала коллаборанткой и агитатором Владимира Путина на президентских выборах в РФ. Об этом она написала в социальных сетях, где опубликовала фотографию с подписью поддержки российского президента.

"Вчера был Крещенский сочельник, и так сложились обстоятельства, что именно в этот день я удосужилась отправиться в пункт сбора подписей, чтобы поддержать Путина как кандидата в президенты России. Как принято, в Крещенский вечер загадывают желания. Выходит, что и я загадала, и даже подписалась", — пишет уроженка Мариуполя в социальных сетях.

Колаборантка объяснила, что для нее "выбор очевиден" и она "не видит причин что-то менять".

"Сейчас, несмотря на санкции и все проблемы, Россия динамично развивается. Защищает своих граждан и работает над тем, чтобы завтра было лучше, чем вчера", — пишет Вышемирская и добавляет, что поддерживаетдеятельность Путина.

Кроме того, Марианна Вышемирская активно ведет свои социальные сети, где продвигает российские нарративы и пропаганду о том, что "Украина 8 лет бомбила Донбасс".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские пропагандисты признались, для чего им нужна война против Украины.

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