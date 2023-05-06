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Желтая лента, приход ВСУ и протестное движение: кто помогает партизанам в Мелитополе

Тысячи людей на улицах Мелитополя, голыми руками останавливали танки и говорили россиянам «прочь отсюда», а городские власти – признают только украинский флаг

6 мая 2023, 22:45
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Автор:

Белоокая Ира

Детали по поводу партизанского движения в Мелитополе, рассказал его городской голова Иван Федоров, пишут "Комментарии".

Желтая лента, приход ВСУ и протестное движение: кто помогает партизанам в Мелитополе

Иван Фёдоров. Фото из открытых источников

Ожидания захватчиков моментально "развеялись", как только они вошли в город.


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"Это не шутка, враг реально ожидал, что он зайдет в Мелитополь, и граждане будут благодарить его за увольнение, а городской голова с хлебом и солью передаст ключи от города. Они получили тысячи людей на улицах, которые голыми руками останавливали танки и говорили "прочь отсюда", а команда городских властей сказала, что будет работать только под украинским флагом", — отметил Федоров.

Мелитополь сегодня называют городом партизанского сопротивления, отмечает городской голова.

"Конечно, сложно сопротивляться, когда активистов похищают с митинга, а городские власти сажают в плен. Но город точно не готов сдаваться, потому что никто не хочет так жить. Поэтому Мелитополь действительно есть – это не только мои или ваши мысли, это заключение института изучения войны США – центром партизанского сопротивления", — подчеркнул Иван Федоров.

По его словам, враг до сих пор не понимает, как можно сопротивляться столько времени.

"Они постоянно ищут партизан — за год более 1000 жителей Мелитополя побывали в плену. Но мелитопольцы демонстрируют, что они ждут возвращения Украины", — сказал спикер.

Он добавил, что в первые же дни оккупации городские власти приняли решение остаться и до последнего помогать его жителям.

"Тем самым подтвердили, что местным властям можно доверять. Конечно, когда люди идут на сложные для себя шаги, им нужна коммуникация с теми, кому они на 100% доверяют, теми, кто их никогда не предаст. Поэтому сегодня сопротивление — это о кооперации жителей и местных властей и, конечно, силовых структур, ВСУ. Но все мы объединены одной целью и мечтой – вернуться домой", — подытожил Федоров.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – "В рядах ВСУ служат 42 тыс. женщин – военнослужащих", – Маляр Украинские женщины защищают родную землю, как и мужчины. На передовой сегодня – пять тысяч защитниц.

 

 



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