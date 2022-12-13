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Ждите новые поставки: в Германии рассказали, какой оружие уже на пути в Украину

В правительстве до сих пор идут споры - стоит ли поставлять Украине современные танки Leopard и Marder

сегодня, 09:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Германия продолжила поставки оружия Украине, среди которых, в частности, самоходные гаубицы. Как сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Die Zeit", об этом заявила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Ждите новые поставки: в Германии рассказали, какой оружие уже на пути в Украину

Война в Украине. Фото: facebook.com / CinCAFU

Представительница Бундестага отметила, что ее личная позиция в том, что в Украину как можно скорее должны быть отправлены современные танки "Leopard" и "Marder", но в правительстве до сих пор на эту тему идут дискуссии и нет однозначной позиции, следовательно, на сегодняшний день решение о таких поставках не принято.

По словам Штрак-Циммерман, новейшие танки как можно быстрее должны оказаться в Украине, и она больше "не видит причин не делать этого".

"В Украину было доставлено больше самоходных гаубиц. Речь идет о 24 единицах. Также будет предоставлено шесть-семь САУ Gepard", — заявила Штрак-Циммерман.

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Также издание "Комментарии" сообщало — президент Украины Владимир Зеленский по итогам ночного разговора с президентом США Джо Байденом заявил о необходимости провести глобальный саммит мира. По его словам, формула мира, представленная Украиной на саммите G20, воспринимается положительно. И важно, как можно быстрее сделать ее реальностью. О чём говорят участившиеся переговоры мировых лидеров с Украиной и россией? Каковы перспективы глобального саммита мира и завершения российской агрессии? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: https://www.zeit.de/zustimmung?url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fpolitik%2Fausland%2Fukraine-krieg-russland-newsblog-live#event_id=ekth2iyy5XBL6xqW4KUA
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