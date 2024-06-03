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Ждем очень хороших новостей: у Зеленского заинтриговали заявлением о поставках ПВО Украине

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал о важных переговорах Владимира Зеленского в Сингапуре

сегодня, 11:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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В ближайшее время ожидаются публичные заявления союзников Украины по поводу новых поставок систем противовоздушной обороны (ПВО). Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Ждем очень хороших новостей: у Зеленского заинтриговали заявлением о поставках ПВО Украине

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Спикер украинского президента обратил внимание на важность переговоров, которые президент Зеленский провел в Сингапуре, где состоялась встреча с главой Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином. Во время переговоров вопрос ПВО был основным.

"Конечно, я не могу сейчас объявлять о том, что именно обсуждали, сроки и саму суть. Но могу сказать, что это тема ПВО для Украины, для Харькова, для гражданской инфраструктуры, для людей и для фронта. И ей посвятили больше всего внимания", — отметил Сергей Никифоров.

В частности, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского добавил, что сегодня Киев активно сотрудничает с США, а Вашингтон, в свою очередь — с другими партнерами, относительно новых поставок ПВО.

"И ожидаем уже публичные положительные решения уже в ближайшее время", — заявил Сергей Никифоров.

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