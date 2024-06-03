Ждем очень хороших новостей: у Зеленского заинтриговали заявлением о поставках ПВО Украине

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Кравцев Сергей
В ближайшее время ожидаются публичные заявления союзников Украины по поводу новых поставок систем противовоздушной обороны (ПВО). Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников
Спикер украинского президента обратил внимание на важность переговоров, которые президент Зеленский провел в Сингапуре, где состоялась встреча с главой Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином. Во время переговоров вопрос ПВО был основным.
В частности, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского добавил, что сегодня Киев активно сотрудничает с США, а Вашингтон, в свою очередь — с другими партнерами, относительно новых поставок ПВО.
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина попрощалась с очередной военной весной, во время которой россияне усилили наступательные действия, варварские обстрелы и бомбардировки, а мы – давление на партнеров с просьбами усилить поставки вооружений и разрешить бить ими по военным объектам на территории РФ. Идет активная подготовка к намеченному на середину июня саммиту мира, к подписанию новых соглашений о безопасности и усилению защиты нашего неба, о чем сообщил в вечернем обращении 30 мая президент Владимир Зеленский. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" ожиданиями от июня – в военном, политическом и дипломатическом плане.
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