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Ждать ли до Нового года ракетных атак рассказала Гуменюк

Армия оккупантов грезит техногенным террором, так что массированные атаки в ближайшие или праздничные дни вполне возможны

сегодня, 22:25
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Автор:

Моесеенко Валентина

Армия России может повторить массированные ракетные атаки, ведь к новогодним праздникам еще есть время, а тяготение страны-агрессорки к тому, чтобы испортить их украинцам — непреодолимо. Об этом сегодня, 29 декабря, сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишут "Комментарии".

Ждать ли до Нового года ракетных атак рассказала Гуменюк

Вероятность новой волны атак со стороны рашистов вполне вероятна

“Расслабляться рано. Вполне возможно возвращение на базы в переснаряжение и продолжение того самого техногенного террора, которым враг промышляет уже долгий период времени. Поскольку до праздника есть еще время, а их тяготение к тому, чтобы испортить его нам, непреодолимо ими самими. Поэтому абсолютно вероятно такая атака повторится”, — говорит Гуменюк.

При этом она призывает не паниковать. Нужно понимать, что именно наша выдержка и готовность к тому, что атака, возможно, повторится, умение правильно среагировать, вовремя перейти в укрытие и переждать этот момент, нас и выручит.

Сегодня, 29 декабря , страна-террористка с самого утра начала массированную ракетную и дроновую атаку по всем городам Украины, совершив 22 нападения на инфраструктуру Украины.

"По предварительным данным, всего было применено в ударе 69 ракет. Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожено 54 вражеских крылатых ракет", — заявил глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный. По его данным, для этого удара Россия привлекла крылатые ракеты воздушного и морского базирования, а также зенитные управляемые ракеты к ЗРК С-300. Атака была ориентирована по объектам энергетической инфраструктуры.

Как писали "Комментарии", Россия сосредоточила у северной границы Украины, в том числе и на территории Беларуси, около 22 тысяч своих военных. Если сравнить эту цифру с тем количеством российских военных, которых Кремль сконцентрировал у границы Украины до 24 февраля 2022 года, то она почти вдвое меньше.



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