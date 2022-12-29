Ждать ли до Нового года ракетных атак рассказала Гуменюк

Армия России может повторить массированные ракетные атаки, ведь к новогодним праздникам еще есть время, а тяготение страны-агрессорки к тому, чтобы испортить их украинцам — непреодолимо. Об этом сегодня, 29 декабря, сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишут "Комментарии".



Вероятность новой волны атак со стороны рашистов вполне вероятна

“Расслабляться рано. Вполне возможно возвращение на базы в переснаряжение и продолжение того самого техногенного террора, которым враг промышляет уже долгий период времени. Поскольку до праздника есть еще время, а их тяготение к тому, чтобы испортить его нам, непреодолимо ими самими. Поэтому абсолютно вероятно такая атака повторится”, — говорит Гуменюк.

При этом она призывает не паниковать. Нужно понимать, что именно наша выдержка и готовность к тому, что атака, возможно, повторится, умение правильно среагировать, вовремя перейти в укрытие и переждать этот момент, нас и выручит.

Сегодня, 29 декабря , страна-террористка с самого утра начала массированную ракетную и дроновую атаку по всем городам Украины, совершив 22 нападения на инфраструктуру Украины.

"По предварительным данным, всего было применено в ударе 69 ракет. Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожено 54 вражеских крылатых ракет", — заявил глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный. По его данным, для этого удара Россия привлекла крылатые ракеты воздушного и морского базирования, а также зенитные управляемые ракеты к ЗРК С-300. Атака была ориентирована по объектам энергетической инфраструктуры.

Как писали "Комментарии", Россия сосредоточила у северной границы Украины, в том числе и на территории Беларуси, около 22 тысяч своих военных. Если сравнить эту цифру с тем количеством российских военных, которых Кремль сконцентрировал у границы Украины до 24 февраля 2022 года, то она почти вдвое меньше.



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