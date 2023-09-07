Жданов рассказал, откуда могут наступать россияне: осталось только одно место

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Slava Kot
Украинский военный обозреватель Олег Жданов считает, что сейчас российские силы имеют лишь одно направление, с которого могут вести наступление на украинские позиции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявления Жданова в эфире "Апостроф TV".
Военный обозреватель Олег Жданов. Фото из открытых источников
Украинский военный Олег Жданов считает, что наименьшие силы у российской армии есть в Херсонской области, а также она уменьшает свое присутствие на одном из направлений в Донецкие области.
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Жданов анализирует, что российские войска сосредотачивают свои силы на одном из направлений, где могут нанести удар по украинским позициям.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Олег Жданов назвал крайний срок окончания войны с Россией. Популярный военный блоггер считает, что этому будут способствовать выборы в Соединенных Штатах. Жданов утверждает, что победа Украины в войне добавит Байдену дополнительные голоса на президентских выборах, поэтому американский лидер приложит усилия, чтобы остановить Россию.
Также "Комментарии" писали о союзнике России, который объявил, что проведет совместные военные учения с Соединенными Штатами. В Кремле отреагировали на такой шаг кавказской страны и заявили о "настороженности", особенно в ситуации войны с Украиной.
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