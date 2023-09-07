Жданов рассказал, откуда могут наступать россияне: осталось только одно место

Украинский военный обозреватель Олег Жданов считает, что сейчас российские силы имеют лишь одно направление, с которого могут вести наступление на украинские позиции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявления Жданова в эфире "Апостроф TV".

Военный обозреватель Олег Жданов. Фото из открытых источников

Украинский военный Олег Жданов считает, что наименьшие силы у российской армии есть в Херсонской области, а также она уменьшает свое присутствие на одном из направлений в Донецкие области.

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"Я так понимаю, враг принес в жертву Лиманское направление, там идут бои в основном в районе Серебрянского лесничества, но их интенсивность немного снизилась", — рассказал полковник запаса ВСУ.

Жданов анализирует, что российские войска сосредотачивают свои силы на одном из направлений, где могут нанести удар по украинским позициям.

"Вместо этого на Купянском направлении в районе Сватового они оставили группировку. На сегодня это последнее место, где они могут пытаться нас давить, чтобы заставить Генштаб перебрасывать туда наши резервы", — объясняет военный обозреватель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Олег Жданов назвал крайний срок окончания войны с Россией. Популярный военный блоггер считает, что этому будут способствовать выборы в Соединенных Штатах. Жданов утверждает, что победа Украины в войне добавит Байдену дополнительные голоса на президентских выборах, поэтому американский лидер приложит усилия, чтобы остановить Россию.

Также "Комментарии" писали о союзнике России, который объявил, что проведет совместные военные учения с Соединенными Штатами. В Кремле отреагировали на такой шаг кавказской страны и заявили о "настороженности", особенно в ситуации войны с Украиной.